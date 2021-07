Covid : deux clusters identifiés dans des discothèques de l'Est de la France

Deux foyers de contaminations au Covid-19 ont été identifiés dans des discothèques situées dans l'est de la France avec, à chaque fois, plusieurs dizaines de personnes touchées, ont indiqué des autorités sanitaires. Au Discopolis de Charmes, dans les Vosges, "un cluster au variant indien [Delta] a été détecté parmi les habitants du secteur. Le contact tracing effectué par l'assurance maladie a permis d'identifier 44 personnes", selon un communiqué de la préfecture et de l'Agence régionale de Santé (ARS) du Grand Est.

1000 cas contacts identifiés

Les personnes touchées ont été contaminées au cours de trois soirées, les 13, 16 et 17 juillet, et les chiffres pourraient encore augmenter puisque 1000 cas contacts ont été identifiés, selon l'ARS. Par ailleurs, à Mathay, dans le Doubs, 85 personnes ont été testées positives après également trois soirées les 13, 16 et 17 juillet au Cario Club, a indiqué l'ARS Bourgogne Franche-Comté. L'établissement a d'ores et déjà fermé ses portes, a précisé la préfecture du Doubs.

Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, interrogé vendredi matin par BFMTV, a estimé qu'il était "dangereux" en termes épidémiques de fréquenter les boîtes de nuit, rouvertes avec pass sanitaire, assurant qu'elles avaient dans plusieurs pays, notamment aux Pays-Bas, été à l'origine de pic de contaminations. A Bordeaux, 81 personnes ont été testées positives après trois soirées techno organisées mi-juillet dans un club de la ville alors que des témoignages sur les réseaux sociaux ont mis en doute le respect des contrôles sanitaires.