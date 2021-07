Covid-19 : trois premiers patients transférés samedi de Martinique vers Paris

Trois premiers patients hospitalisés en raison du Covid-19 en Martinique seront transférés samedi vers Paris par un vol médicalisé, a confirmé jeudi à l'AFP Benjamin Garel, directeur du CHU de Fort-de-France. "Trois patients partiront samedi vers Paris", ont confirmé à l'AFP la direction de l'aéroport et la police de l'air et des frontières à Fort-de-France. A Paris, le ministère de la Santé a confirmé à l'AFP "qu'une évacuation sanitaire (était) en cours de préparation vers la métropole" et que les détails seraient fournis "ultérieurement".

Ces transferts interviennent alors que les services hospitaliers martiniquais sont saturés par la quatrième vague de l'épidémie et qu'un nouveau confinement sera imposé sur l'île à partir de vendredi 19 heures pour une durée d'au moins trois semaines.

Une couverture vaccinale faible

Tous les indicateurs de suivi de l'épidémie montent en flèche sur l'île, avec un taux d'incidence qui atteint désormais 1.035 infections pour 100.000 habitants, 20 fois au-dessus du seuil d'alerte selon les dernières données publiées vendredi par Santé publique France. 146 patients sont actuellement hospitalisés, soit une hausse de 51% en une semaine, dont 29 en réanimation.

L'inquiétude en Martinique est d'autant plus forte que la couverture vaccinale est encore faible, avec 15,9% de la population entièrement vaccinée, soit trois fois moins que le niveau national (51,6%).

Une quarantaine de militaires en renfort

Interrogé sur de possibles transferts de malades pour soulager le CHU de Fort-de-France, Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), avait indiqué jeudi matin sur RTL qu'ils pourraient intervenir "très rapidement, dans les prochains jours", sans préciser de date.

Une quarantaine de militaires seront envoyés en renfort "dans les prochains jours" pour aider le personnel médical du CHU de Fort-de-France, avec des lits de réanimation, a par ailleurs indiqué à l'AFP le porte-parole de l'état-major des Armées, le colonel Pascal Ianni. "Le dimensionnement exact est en cours d'étude avec le ministère de la Santé", a-t-il ajouté. Mais il sera"de l'ordre de 40 à 50 spécialistes militaires, médicaux (médecins, infirmiers, réanimateurs, etc...) et logisticiens."

Le Premier ministre Jean Castex s'était alarmé jeudi matin à Agen de la situation sanitaire "dramatique" dans certains territoires d'outre-mer dont la Martinique car un trop grand nombre d'habitants y sont, selon lui, "rétifs à la vaccination".