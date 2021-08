Covid-19 : toujours plus de 2000 patients en soins critiques

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés dans les services de soins critiques est toujours au dessus des 2000 patients, selon les données publiées ce jeudi par les autorités sanitaires. Avec 186 personnes placées en réanimation ces dernières 24 heures, les services de soins critiques accueillent jeudi 2049 patients (2054 mercredi). Cet indicateur, scruté de près par les autorités sanitaires, était passé sous la barre des 1000 patients le 7 juillet.

127 morts dans les hôpitaux en 24h

Le nombre d'hospitalisations continue aussi d'augmenter avec 10.392 patients atteints du Covid (10.336 mercredi), dont 976 en 24 heures. Entre mercredi et jeudi, 127 malades du Covid sont morts dans les hôpitaux français (112 répertoriés mercredi) portant le bilan total à 113.182 décès depuis le début de l'épidémie. Les autorités sanitaires font en outre état de 23.973 nouveaux cas de Covid détectés en 24 heures. Sur le terrain de la vaccination, 47.127.195 personnes ont reçu au moins une injection (soit 69,9% de la population totale) et 40.508.406 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 60,1% de la population totale).

Depuis près d'un mois, la courbe des hospitalisations liées au Covid ne cesse de monter. A deux semaines de la rentrée scolaire, la forte contagiosité du variant Delta a poussé des scientifiques à réclamer jeudi des actions plus efficaces pour éviter une flambée du virus dans les écoles, même si une vaccination des moins de 12 ans est pour le moment exclue. En Guadeloupe et en Martinique, l'épidémie flambe. Le navire Dumont d'Urville de la Marine nationale est arrivé dans la nuit de mercredi à jeudi en Martinique avec plus de 100 tonnes d'oxygène médical.