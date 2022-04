Covid-19: pour Olivier Véran, «nous avons passé le pic du rebond»

"Nous avons passé le pic du rebond" de l'épidémie de Covid-19. Le ministre de la Santé Olivier Véran a fait le point ce jeudi matin sur l'épidémie en France. En termes de contaminations, "nous avons atteint un pic du rebond épidémique il y a quelques jours (…) J'avais annoncé un pic attendu début avril, ça a été le cas. J'avais annoncé quelque 140.000, 150.000 contaminations par jour en moyenne, c'est le cas. Ce qui valide a posteriori notre stratégie qui nous a permis de rendre plus de libertés aux Français", a fait valoir le ministre sur la radio RTL.

"Cela baisse d'environ 5% désormais depuis cinq jours. Ça doit être confirmé dans la durée, en tout cas nous n'assistons pas au raz-de-marée des 500.000 cas auquel nous avons assisté il y a quelques semaines", a indiqué Olivier Véran.

135.000 cas quotidiens en moyenne

"Il y a à peu près 6% de personnes qui sont recontaminées, le reste ce sont des primo-contaminations", a-t-il encore précisé. Les contaminations ont en effet cessé de monter, selon les données des autorités de santé. Ainsi, avec 161.950 cas positifs enregistrés en 24 heures par Santé publique France mercredi, la moyenne des sept derniers jours s'établit à près de 135.000 cas, après avoir dépassé 140.000 vendredi dernier.

Cette amorce de décrue marque une rupture avec la nette reprise observée au mois de mars, au cours duquel les contaminations ont presque triplé. Le nombre d'admissions quotidiennes à l'hôpital augmente encore à plus de 1.540 (en moyenne sur sept jours). L'Institut Pasteur "anticipe un plateau dans les jours qui viennent" selon ses projections mises à jour lundi.

Depuis le début de la pandémie, le Covid a fait 142.930 décès en France. "Nous allons pouvoir ouvrir une deuxième dose de rappel pour les Français âgés de 60 ans et plus s'ils sont à six mois de leur dernière injection de rappel", sans qu'elle devienne obligatoire, a indiqué le ministre sur la radio RTL. Jusqu'ici, cette dose était réservée aux personnes de 80 ans et plus, une annonce faite par le Premier ministre Jean Castex mi-mars face au rebond de la pandémie.