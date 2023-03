Covid-19 : les soignants non-vaccinés pourront-ils bientôt revenir exercer ?

Le ministre de la Santé François Braun s'y est engagé, après l'avis en ce sens de la Haute Autorité de Santé. Le gouvernement va lever l'obligation pour les soignants d'être vaccinés contre le Covid-19 pour exercer. La France s'apprête ainsi à rejoindre les nombreux autres pays - l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, l'Australie... - qui sont revenus sur cette mesure polémique en vigueur depuis septembre 2021. Si l'exécutif s'est donc dit prêt à lever cette obligation, les professionnels non-vaccinés contre le Covid ne pourront pas encore revenir dans l'immédiat dans les hôpitaux, cliniques et autres établissements.

Effectivement, une concertation doit être menée avec les fédérations hospitalières et les différents ordres des professions de santé pour définir les modalités de ce retour. Ces consultations sont prévues dans les prochains jours, ou prochaines semaines, confie l'entourage du ministre de la Santé à Europe 1.

Un meilleur contexte épidémique

Pour l'heure, on ne sait pas si les directeurs d'hôpitaux ou d'Ehpad qui seraient contre cette réintégration pourront s'opposer au recrutement d'un soignant qui n'a reçu aucune injection. Selon les estimations du ministère, les agents hospitaliers non-vaccinés ne représentent que 0,3% des professionnels. Avec 95% des soignants vaccinés en France, l'obligation vaccinale ne se justifiait plus, a dit la HAS.

Le contexte épidémique est aussi meilleur : il y a de moins en moins de personnes contaminées. La HAS précise toutefois que cette recommandation peut être revue si la situation sanitaire se dégrade.