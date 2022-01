Covid-19 : ces soignants à bout face à la vague du variant Omicron

Avec la progression de la vague Omicron du Covid-19, la pression sur les hôpitaux s'accentue de jour en jour. Dans les services de réanimation, on s'attend à une course de fond et les soignants se préparent donc à tenir sur la durée. "On s'attend à vivre des semaines difficiles, notamment jusqu'au mois de mars", explique Julien Carvelli, médecin au service réanimation de la Timone à Marseille . Le médecin craint le pire alors que le variant Omicron ne représente que 20% des contaminations dans la cité phocéenne. "Là, on est en train de vivre la continuité de la vague Delta. La crainte qu'on a, c'est que là-dessus viennent se greffer des cas graves Omicron. Ça va être très compliqué à gérer dans les semaines qui viennent."

Beaucoup de départs de soignants

Cette inquiétude est partagée par Antoine Pons à Strasbourg. Dans son service, l'anesthésiste réanimateur ne peut plus ouvrir de lits, faute de personnel. "Il n'y a plus personne à rappeler. On est à l'os. Le personnel, on le trouve dans les autres services en déprogrammant des patients."

En Île-de-France, où le variant Omicron est majoritaire, le risque principal est une désorganisation des services avec des soignants contaminés. "Je me demande quel va être l'impact de l'épidémie en termes d'arrêts maladie", explique Mehran Monchi, chef du service réanimation à l'hôpital de Melun. "Le moindre arrêt maladie supplémentaire peut aboutir à une situation très compliquée à gérer pour nous." La charge de travail sera répartie sur ceux qui restent. Conséquence : beaucoup de soignants épuisés quitteront l'hôpital. Un phénomène que le docteur Monchi constate, impuissant, après chaque nouvelle vague.