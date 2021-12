Covid-19 : les hôpitaux de Mulhouse et Colmar déclenchent leur plan blanc

Les hôpitaux haut-rhinois de Colmar et Mulhouse, "confrontés à une évolution rapide" du Covid-19 dans un département qui a le taux d'incidence le plus élevé du Grand Est, ont déclenché mercredi leur "plan blanc", ont-ils annoncé dans un communiqué. "Pour faire face à un besoin de lits Covid important, les deux établissements se réorganisent pour recréer des unités dédiées à la prise en charge de ces patients", ce qui nécessite "dans certains cas de différer des activités de soins programmés", indiquent le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace (GHRMSA) et les Hôpitaux civils de Colmar (HCC).

"Dans ce contexte particulier, les directions des deux établissements publics de santé décident de déclencher leur Plan blanc à partir (de) mercredi" afin "d'assurer au mieux la continuité des soins", poursuivent-ils. Le plan blanc permet la déprogrammation d'opérations non urgentes et de solliciter des renforts de personnels.

Hausse de 20% des appels journaliers liés au Covid

Déjà mis à très rude épreuve par l'épidémie de Covid-19 lors de la première vague en 2020 dont Mulhouse fut l'épicentre, les deux établissements sont de nouveau "confrontés à une évolution rapide de l'épidémie", indiquent-ils. Le Samu du Haut-Rhin enregistre ainsi une hausse des appels liés au Covid, avec "plus de 20% des appels journaliers" qui concernent cette pathologie, selon la même source. Le nombre de passages dans les services d'urgence augmente également, ajoute le communiqué.

L'hôpital de Mulhouse avait brièvement déclenché le Plan blanc fin septembre-début octobre, en raison notamment du manque de soignants dans cet établissement ou près de 170 salariés non vaccinés étaient alors suspendus. Selon les derniers chiffres du site CovidTracker, le taux d'incidence dans le Haut-Rhin atteint 410 contre 311 pour la France.