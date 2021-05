Covid-19 : le nombre de patients à l'hôpital sous la barre des 20.000

Le nombre de malades du Covid-19 dans les hôpitaux français est passé sous la barre des 20.000, un reflux observé également pour les malades en services de réanimation, selon les données publiées samedi par Santé publique France. Les hôpitaux de l'Hexagone accueillent actuellement 19.765 malades du Covid-19, dont 468 admis ces dernières 24 heures. C'est la première fois depuis le 27 octobre dernier que ce nombre est inférieur à 20.000. Vendredi, les hôpitaux comptaient 20.209 patients (dont 625 entrés les 24 heures précédentes).

Le nombre de patients en réa continue de baisser

Dans les services de soins critiques, qui abritent les malades les plus gravement atteints, on comptait 3.544 patients (contre 3.631 la veille), dont 115 récemment admis (139 la veille). Ce chiffre s'était maintenu aux alentours de 5.900 à 6.000 lors de la deuxième quinzaine d'avril, soit le pic de la troisième vague, avant de redescendre nettement depuis début mai. Quatre-vingt-neuf personnes sont décédées de cette maladie à l'hôpital (111 selon les données publiées vendredi), portant à plus de 108.500 le bilan depuis le début de l'épidémie, début 2020.

Concernant la vaccination, 22.908.758 personnes ont reçu une première injection depuis le début de la campagne vaccinale, à la toute fin décembre, et 9.690.645 deux injections, selon la Direction générale de la Santé. Le gouvernement vise 30 millions de premières injections à la mi-juin.