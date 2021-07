Covid-19 : le nombre de malades hospitalisés repasse au-dessus de 7000

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés est repassé ce lundi au-dessus de la barre des 7000, dont près de 1000 en soins critiques, selon les chiffres de Santé publique France qui témoignent de la reprise de l'épidémie. Avec 607 nouvelles hospitalisations en 24 heures, 7079 patients sont désormais soignés pour Covid dans les hôpitaux, contre 6843 dimanche. Le nombre de nouvelles hospitalisations a presque doublé par rapport à lundi dernier (360).

Dans le même temps, les services de soins critiques ont reçu en 24 heures 135 nouveaux malades, contre 16 dimanche. Ce chiffre de nouvelles admissions en réanimation sur 24 heures n'avait pas été aussi élevé depuis le début juin. Au total, 952 personnes sont hospitalisées dans ces services qui traitent les cas les plus graves, contre 886 dimanche et 902 il y a une semaine.

Plus de 5300 cas positifs ces dernières 24 heures

Alors que la France fait face à une flambée des contaminations en raison du variant Delta, la pression sur l'hôpital restait jusqu'alors contenue. 5307 cas positifs au Covid-19 ont été comptabilisés sur l'ensemble des tests réalisés en 24 heures, selon Santé publique France. Le chiffre du lundi est généralement plus bas que la moyenne des autres jours car la majorité des laboratoires sont fermés le dimanche. 45 patients sont décédés du Covid en 24 heures (contre 20 le lundi précédent), portant le nombre de personnes décédées à l'hôpital depuis le début de l'épidémie, il y a près de 18 mois, à 85.183 et au total (hôpitaux et Ehpad) à 111.688.

Côté vaccination, Emmanuel Macron a annoncé ce lundi que le cap des 40 millions de primo-vaccinés venait d'être franchi. Au total, 40.264 973 personnes ont reçu au moins une injection (soit 59,7% de la population totale) et 33.624.428 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 49,9% de la population totale).