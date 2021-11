Covid-19 : dans le Haut-Rhin, les contaminations repartent à la hausse

REPORTAGE

La cinquième vague de l’épidémie de Covid-19 a semble-t-il bel et bien démarré. Dans plusieurs départements de France, les chiffres grimpent à nouveau très vite. Pour la première fois depuis plusieurs mois, le taux d’incidence dépasse les 150 en Corse, dans les Bouches-du-Rhône et en Ardèche. Europe 1 s'est rendue dans la Haut-Rhin qui avait été frappé de plein fouet lors de la première vague. Le département commence à nouveau à être dans le rouge.

Des cas de Covid chez les vaccinés

166 : c'est le taux d'incidence actuel du département. Beaucoup de Mulhousiens voient autour d’eux de plus en plus de cas de Covid-19. "Dans ma famille, il y a un cas de Covid alors qu’il est vacciné. C’est parti d’une crèche où les enfants ont été contaminés, ils ont contaminé les parents. Des parents avaient d’autres enfants qui étaient à l’école donc finalement ça va vite. On a l’impression que c’est à la hausse à nouveau", explique une habitante.

La bonne nouvelle, c’est que pour l'instant, cette reprise de l’épidémie ne se constate pas à l’hôpital de Mulhouse. Vingt malades du Covid y sont soignés pour l’instant, dont cinq en réanimation. C’est très peu et assez logique pour Frédéric Tryniszewski, le président de SOS Médecin : "Ce qui peut être rassurant, c’est que ça touche plutôt des populations plus jeunes, 20-40 ans, qui ne font pas de formes très graves. Et donc on espère et on croise les doigts que les taux d’hospitalisations ne vont pas monter de façon aussi importante que lors des premières vagues."

Et ce sont aussi les 20-40 qui sont les moins vaccinés. La population est plutôt jeune à Mulhouse, ce qui explique peut-être que le Haut-Rhin est le département du Grand Est où le taux de vaccination est le plus bas après la Meuse : 70% de la population seulement est vaccinée.