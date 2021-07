Corse : des mesures restrictives contre le coronavirus en Balagne et à Saint-Florent

Le préfet de Haute-Corse François Ravier a annoncé mardi soir de nouvelles mesures restrictives, applicables du 14 juillet au 1er août, en Balagne et à Saint-Florent, pour lutter contre la propagation du Covid-19 dans ces micros-région fortement plébiscitées par les touristes.

Les feux d'artifices du 14 juillet interdits

Les bars et restaurants vont fermer à 23 heures tout en devant respecter une jauge limitée à 50 % en intérieur et en extérieur. La musique est également prohibée à l'intérieur de ces établissements, tout comme la consommation debout. Enfin, les déplacements à l'intérieur de ces commerces devront s'effectuer avec un masque.

Les feux d'artifices du 14 juillet sont interdits sur ces territoires fréquentés par des milliers de vacanciers. Les événements festifs et familiaux en intérieur et extérieur ne pourront pas rassembler plus de 50 personnes. Mêmes obligations pour les festivals de plein air contraints de fermer à 23H00: "les personnes accueillies ont une place assise, le port du masque est obligatoire à tout moment et la vente de boissons et de nourriture est interdite", précise l'arrêté du préfet publié dans la soirée.

80 % des nouvelles contaminations liées au variant Delta

Paradoxalement, les boîtes de nuit, soumises au pass sanitaire, ne sont pas concernées par ces nouvelles mesures. En revanche, les concerts en lieux clos sont interdits jusqu'au 1er août dans tout le département.

Ces restrictions découlent de la nette augmentation du nombre de cas positifs à Saint-Florent, et plus particulièrement en Balagne, à la suite d'événements festifs. Le taux d'incidence y est de 380 soit 7,6 fois le seuil d'alerte fixé à 50. Les services de la préfecture font savoir que 80 % de ces nouvelles contaminations sont liées au variant Delta. Le reste de l'île n'est pour l'instant pas concerné par ce tour de vis sanitaire.