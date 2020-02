Coronavirus : pourquoi il ne faut pas (trop) s’inquiéter

Des dépistages, des nouveaux cas qui émergent, des morts… Le coronavirus continue d’occuper les esprits en France, où un deuxième patient est mort mercredi dans l’Oise. Pour autant, il est pour l’heure inutile de céder à la panique. Le seuil épidémique est loin d’être atteint, et la maladie n’est mortelle que dans très peu de cas. Inutile donc de trop s’en faire et de céder à la facilité face aux annonces parfois trop rapides de remèdes miracles.

Aucun traitement spécifique contre le coronavirus chez l'être humain n'a été validé de façon sérieuse à ce jour. Pour revenir sur la chloroquine, cet antipaludéen que certains présentent comme efficace, le ministère de la Santé a confirmé mercredi qu’à ce stade, ce médicament n'a pas confirmé son action curative sur des patients. Cette piste existe, mais elle n'a fait preuve de son intérêt que dans des tubes à essai.

Situation préoccupante dans l’Oise

Les plus préoccupant actuellement dans cette crise, c’est la situation dans l’Oise. Deux patients ont été diagnostiqués positifs au coronavirus , dont l'un est décédé, sans que l'on ne sache à ce stade, comment ils ont été contaminés. Or, jusque-là, pour tous les cas déclarés en France, on a toujours réussi à remonter la chaîne de contamination jusqu'au patient 0. Là, on est encore dans une zone d'ombre. Les autorités mènent l'enquête activement pour s'assurer aussi que dans l'Oise, justement, on ne serait pas déjà dans un petit foyer épidémique depuis plusieurs jours.

A titre individuel, faut-il s’inquiéter ? Olivier Véran, le ministre de la Santé, s’est montré rassurant mercredi en confirmant qu’en France, à ce jour, il n'y a pas d'épidémie. Certes 18 cas ont été ou sont avérés, et deux décès sont à déplorer. Mais à titre de comparaison, la grippe, c'est chaque hiver plusieurs centaines de milliers de cas et environ 10.000 morts.

Attraper le virus n’est pas une condamnation à mort

Il faut préciser aussi qu'être infecté par le coronavirus, ce n'est pas une condamnation à mort, loin de là ! Sur 100 personnes touchées, 80 vont guérir spontanément, 15 auront besoin de soins, et chez 5 ce sera plus sérieux. Et au final seuls 2 ou 3 vont décéder. Donc, il faut relativiser, sans fermer les yeux sur le risque de mortalité.

Le conseil principal pour éviter d'être potentiellement contaminé est simple et efficace. Lavez-vous les mains ! On conseille désormais de le faire toutes les heures ! Rappelons qu'en moyenne, nous touchons machinalement notre visage 3000 fois dans une journée.