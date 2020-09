Coronavirus : Paris, Lyon et Lille vont-elles passer en zone d'alerte maximale ?

Les derniers chiffres ne présagent rien de bon. Alors que l'épidémie de coronavirus continue de se répandre sur l'ensemble du territoire et que Marseille a été placée en zone d'alerte maximale, d'autres villes pourraient bientôt subir le même sort. Paris, Lyon et Lille se trouvent en effet quasiment au même niveau que la cité phocéenne.

Marseille se trouve actuellement en zone d'alerte maximale, soit le premier degré avant l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire. Pour être classé dans cette catégorie, un territoire doit remplir trois conditions. Tout d'abord, le taux d'incidence, c'est à dire le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants, doit être supérieur à 250. Il est actuellement de 252 à Paris. Ensuite, le taux d'incidence chez les plus de 65 ans doit être supérieur à 100. Il est aujourd'hui de 132 dans la capitale. Enfin, troisième indicateur, plus de 30% des lits de réanimation doivent être occupés par des patients Covid. On est à 32% à Paris.

Toulouse et Grenoble inquiètent aussi les autorités

Paris devrait donc bien basculer dès jeudi en zone d'alerte maximale. À Lyon et à Lille, c'est plus incertain. Dans la ville du Nord, le taux d'incidence du virus est de 306 cas pour 100.000 habitants et de 159 chez les plus de 65 ans. À Lyon, ce taux d'incidence est de 256 au sein de la population générale et de 155 chez les plus de 65 ans. Mais dans ces deux villes, le taux d'occupation des lits de réanimation est en dessous des 30.

Par ailleurs, deux autres villes inquiètent particulièrement les autorités de santé : Toulouse et Grenoble.