Coronavirus : non, vous ne risquez rien si vous mangez des plats chinois

Depuis le début de l'épidémie, de nombreuses idées reçues circulent autour du coronavirus apparu il y a quelques semaines à Wuhan, en Chine, le "2019-NCoV" de son petit nom. Au total, 7.700 personnes ont été contaminées en Chine (et cinq en France), et le nombre s’accroît de jour en jour, suscitant une certaine panique au niveau mondial... et aussi beaucoup de fausses informations sur les réseaux sociaux. Jeudi dans "Sans rendez-vous", sur Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed est revenu sur quelques-unes des "fake news" qui circulent autour du virus.

Il serait totalement inconnu

On en sait peu, mais on ne sait pas non plus rien sur ce nouveau virus. Tout d'abord, on sait qu'il s'agit d'un coronavirus, c'est à dire un virus entouré d'une "enveloppe virale", une sorte de couronne, donc, ce qui en fait un virus particulièrement protubérant. Le 2019-NCoV appartient ainsi à la même famille que le Sras, (Syndrome respiratoire aigu sévère), qui avait fait plusieurs centaines de morts en 2002-2003, notamment en Chine, ou encore le Mers (Middle East respiratory syndrome, ou coronavirus du Moyen-Orient), qui avait fait plus de 800 victimes aux alentours de 2009. Le 2019-NCoV est le septième coronavirus connu.

L'hôte principal serait une chauve-souris qui aurait ensuite contaminé un autre animal, avant que cela ne s'étende à l'Homme, selon l'hypothèse privilégiée.

Il s'attrape facilement

Pour l'heure, la seule façon d'attraper le virus est d'être en contact (à moins d'un mètre, un mètre et demi) avec quelqu'un qui l'est déjà. Le virus venant de Chine, il est, en l'état actuel de l'épidémie, impossible de l'attraper si vous n'avez pas été dans le pays ou été en contact avec quelqu'un qui en vient. Dans le cas contraire, si vous avez tout de même des symptômes approchants (troubles respiratoires, vertiges, fièvre...), il s'agit probablement de la grippe, qui sévit actuellement en France.

Et même si vous avez été en contact avec quelqu'un qui rentre de Chine, pas la peine de paniquer tout de suite. Pour l’heure, la Chine compte 7.783 cas, ce qui représente à peine 0,00056% de sa population. En clair, les risques restent minces. En cas de doute, il faut appeler le 15, et ne surtout pas aller aux urgences, pour éviter de contaminer d'autres personnes. Le médecin régulateur évaluera la situation. Et si nécessaire, une équipe spécialisée vous emmènera dans un centre de référence.

Je peux attraper le virus en mangeant des plats chinois...

On a pu voir sur les réseaux sociaux un magasin qui indiquait que ses produits, de la nourriture chinoise, étaient fabriqués en France, pour rassurer le consommateur. Mais il ne faut pas oublier que le virus ne peut pas survivre sur les aliments s'ils sont cuits ou conservés correctement. On peut donc tout à fait manger de la nourriture chinoise.

... Ou en me faisant livrer un colis depuis la Chine

Il y a également zéro risque sur les colis. Le virus a besoin d'un hôte vivant pour survivre. Sinon, il meurt au bout de quelques heures. Vous pouvez donc vous faire livrer des produits de Chine sans crainte.

Dois-je acheter un masque ?

Les autorités sanitaires n'ont donné aucune consigne en ce sens. En outre, le gouvernement français dispose de millions de masques, prêts à être distribués gratuitement si cela se révélait nécessaire. Il n'est donc pas forcément opportun d'en acheter un maintenant, d'autant que les prix s'envolent depuis quelques jours.