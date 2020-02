Coronavirus : 70 hôpitaux supplémentaires vont être préparés en cas de propagation

Quelque 70 hôpitaux supplémentaires vont être "activés" pour faire face à une éventuelle propagation en France du coronavirus, afin d'avoir au moins un établissement par département en métropole, a indiqué dimanche le ministre de la Santé Olivier Véran.

Un hôpital mobilisé par département

"Pour accueillir les éventuels malades nous disposions jusqu'à présent de 38 établissements de santé essentiellement les CHU. J'ai décidé en accord avec le Premier ministre que 70 établissements siège d'un Samu seront activés dès demain pour augmenter nos capacités de réponse si c'était nécessaire", a déclaré le ministre lors d'un point presse après une réunion d'urgence de ministres autour d'Edouard Philippe à Matignon. Ainsi, "tous les départements de métropole disposeront d'au moins un centre hospitalier capable d'accueillir les malades et de les prendre en charge du début à la fin", a-t-il déclaré.

"Nous prenons toutes les mesures qui sont nécessaires"

"Nous agissons vite, nous agissons fort pour faire face à la menace épidémique (...) et nous prenons toutes les mesures qui sont nécessaires pour assurer la sécurité des Français", a insisté le ministre, en soulignant la "situation très évolutive" de l'épidémie avec l'apparition de nouveaux foyers d'infection hors de Chine, et notamment en Italie voisine. Il a précisé s'être entretenu avec ses homologues italien et allemand. "Nous avons convenu d'un prochain entretien réunissant plusieurs ministres de la Santé de l'Union européenne probablement la semaine prochaine pour aborder ensemble comment faire face au risque épidémique", a indiqué le ministre.

Par ailleurs, la France va renforcer ses "capacités de diagnostic" du Covid-19, apparu fin décembre en Chine, en multipliant les moyens de dépistage et également commander "en quantité" des masques de protection qui seront commandés "en quantité". Le ministre a souligné que la situation épidémique n'avait pas évolué en France, où une seule personnes reste hospitalisée, alors qu'un touriste chinois est mort à Paris et que dix autres patients sont guéris.