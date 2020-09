Comment soigner une épine calcanéenne, cette pathologie méconnue de la voûte plantaire ?

C’est une pathologie peu connue qui peut faire très mal au pied. L’épine calcanéenne, cette pathologie de la voûte plantaire, peut causer des douleurs lancinantes au niveau du talon. Le docteur Jimmy Mohamed explique comment la soigner, mardi après-midi dans l’émission "Sans Rendez-vous".

L’épine calcanéenne, c’est quoi ?

"L’épine calcanéenne, qu’on appelle aussi épine de Lenoir, est une excroissance osseuse qui se forme sur la face inférieure de l’os du talon. Elle se trouve au niveau de l’os du talon, plus précisément au niveau de l’attache de l’aponévrose plantaire. L’aponévrose plantaire est une membrane située sous le pied, qui va du talon aux orteils, servant d’amortisseur et permettant la tenue de la courbure du pied.

Cette pathologie se forme quand l’aponévrose est trop sollicitée : la tension exercée sur cette membrane est trop importante, alors le corps réagit. Parfois cela entraîne des micro-traumatismes et une inflammation à l'endroit où l'aponévrose s'insère dans l'os du talon. L'inflammation entraîne alors la formation de cellules osseuses, qui finissent par créer une excroissance en forme d'épine, qu’on appelle épine calcanéenne et qui peut provoquer de fortes douleurs.

Quels types de douleurs peut-elle provoquer ?

L’épine calcanéenne seule ne fait pas toujours mal. Parfois on la découvre par hasard, lors d’une radiographie pratiquée pour autre chose. Quand elle fait mal, c’est l’inflammation de l’aponévrose qui est douloureuse. Cette douleur se situe au niveau du pied, du talon et se manifeste surtout à la marche, parfois dès le réveil ou après une activité sportive. En tous cas, dès que la douleur se manifeste, il faut impérativement consulter.

Quels traitements sont recommandés ?

Dans un premier temps, on peut prendre un anti-inflammatoire mais ça ne suffit pas. Il faut en général une prise en charge plus globale, avec des séances de kiné. Outre la kinésithérapie, le suivi par un podologue peut être une solution. Le port de semelles orthopédiques (orthèses plantaires) est en général recommandé pour réduire les troubles statiques et mieux répartir la pression du corps sur le pied. Lorsque ça ne suffit pas, une infiltration de corticoïdes directement dans le pied est proposée."