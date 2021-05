Comment reconnaître une pancréatite (et comment l’éviter) ?

Dans la rubrique "les maux du quotidien" de l’émission Sans Rendez-vous d’Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed fait le point sur des maladies qui peuvent pourrir la vie. Ce mardi, il s'est intéressé à la pancréatite, détaillant les causes et les conséquences de cette maladie très douloureuse. S’il existe peu de traitements, elle peut en revanche aisément être évitée.

"Une pancréatite est une inflammation du pancréas, une glande qui se trouve derrière l'estomac et qui, pour diverses raisons, peut devenir inflammatoire et donc douloureuse. Dans 90% des cas, la douleur est ressentie au niveau de l'estomac, soit au-dessus du nombril. Elle va être transfixiante, c'est à dire qu'elle va traverser et arriver au niveau du dos. Elle est aussi associée à des nausées et des vomissements. Quand il s'agit d'une pancréatite aigüe, la douleur est insupportable et devient maximale en quelques heures seulement. La pancréatite peut aussi être chronique et survenir à répétition. Les pancréatites vont alors donner moins de douleurs, mais beaucoup plus de complications.

Quelles sont les causes de cette inflammation ?

Il y a principalement deux causes. La première, c'est l'alcool. On ne parle pas là d'alcoolisme aigu : ce n'est pas parce que vous buvez tout d'un coup quatre ou cinq verres que vous allez voir une pancréatite aiguë. On parle plutôt d'un l'alcoolisme chronique, avec une répétition des intoxications à l'alcool, qui va petit à petit abîmer le pancréas. Et face à l’alcool, il n'y a pas que le foie qui souffre, mais aussi le pancréas. La deuxième cause très fréquente, c'est le fait de faire un calcul au niveau de la vésicule biliaire, qui va migrer. Dans ces cas-là, il faut faire une échographie.

Quelles sont les conséquences à long terme ?

Quand les pancréatites se répètent, on aboutit à une pancréatite chronique. C'est une inflammation au niveau du pancréas, qui va aboutir à une fibrose, un peu comme dans le cas d'une cirrhose du foie, qui va détruire de façon plus ou moins rapide le pancréas et aboutir à une insuffisance pancréatique. Le malade ne va plus synthétiser les hormones du pancréas et donc avoir notamment du diabète. Mais il y a aussi d'autres complications, comme des infections avec des espèces de kystes qui vont se former. Dans certains cas, cela peut aboutir à un adénocarcinome, soit un cancer du pancréas.

Mais il y aussi d'autres conséquences. Lorsque qu'un patient fait des pancréatites chroniques, c'est qu'il a bu beaucoup d'alcool, donc les autres organes sont également endommagés.

Quels sont les traitements ?

Il n'y a pas vraiment de traitement. Le seul moyen, c'est d'arrêter de boire de l'alcool ou de se débarrasser d'un calcul. Lorsqu'un patient souffre d'une pancréatite, il est systématique hospitalisé. Il est alors mis à jeun, pour laisser le tube digestif et le pancréas au repos. Il est également perfusé. S'il y a des vomissements, une sonde naso-gastrique est posée. Il peut parfois y avoir des complications avec des infections de nécrose. Les médecins disent alors d'éviter l'alcool, car les patients risquent, entre autre, ce genre de complications."