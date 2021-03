Comment peut-on savoir si ses reins fonctionnent correctement ?

C'est un organe dont on ne parle peut-être pas assez. À l'occasion de la Journée internationale du rein, le docteur Jimmy Mohamed explique comment prendre soin de ses reins. Longs d'une dizaine de centimètres, ils se situent dans la fosse lombaire, soit entre la onzième et la deuxième côte, et ont une importance cruciale dans le corps humain : grâce à un réseau extraordinaire de vaisseaux sanguins qui, mis bout à bout, représentent plus de 100.000 km d'artères et de veines, ils servent à nettoyer le sang de ses impuretés.

Chaque jour, les reins vont ainsi laver 300 fois la totalité de votre sang, ce qui représente 1800 litres qui vont être épurés. Mais ce n'est pas tout. Les reins permettent aussi de réguler les minéraux dans votre organisme, comme le sodium, le potassium ou encore le calcium. Ils vont également activer la vitamine D, dont on parle beaucoup et vont également sécréter une hormone bien connue de certains cyclistes adeptes du dopage : l'E.P.O, qui permet de synthétiser les globules rouges. Et tout ça, votre rein le fait 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, sans jamais se plaindre ou presque. C'est de là que vient l'expression "avoir les reins solides".

Comment savoir si l'on souffre d'insuffisance rénale ?

L'insuffisance rénale concerne 6 millions de personnes en France. Et le problème, c'est que même avec un rein malade, vous n'avez quasiment aucun symptôme. Vous ne pouvez pas savoir que votre rein souffre si vous ne faites pas une prise de sang. Car avec la prise de sang, le diagnostic est simple : on va doser ce qu'on appelle la créatinine. Et plus cette créatinine est élevée, moins vos reins fonctionnent correctement.

On peut aussi se tester avec une petite bandelette urinaire. C'est une pratique qu'utilise notamment la médecine du travail. Dans ce cas-là, on va rechercher des protéines, car quand un rein marche moins bien, il va laisser ces protéines qu'on va retrouver dans les urines.

Comment préserver ses reins ?

En France, les deux causes principales d'insuffisance rénale sont l'hypertension artérielle et le diabète. Ça peut paraître bête, mais ces deux maladies vont en réalité abîmer les petits vaisseaux sanguins qui amènent le sang vers les cellules rénales, qui vont ensuite être détruites à leur tour, aboutissant à l'insuffisance rénale.

Pour préserver vos reins, c'est simple. Il faut avoir une bonne tension artérielle et un taux de sucre dans le sang qu'on appelle la glycémie normale. Autre conseil tout simple, buvez entre 1 litre et 1,5 litre d'eau par jour, c'est largement suffisant. Arrêter de fumer, pratiquer une activité physique régulière et essayer d'avoir une alimentation équilibrée, permet également de prendre soin de ses reins. Et plus largement, de prendre soin de sa santé en général.