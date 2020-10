Sérum physiologique, appareil manuel ou électrique... comment moucher son bébé ?

Les bébés ont souvent du mal à respirer. D’autant qu’à l’approche de l’automne, avec les rhumes de saison, leurs petites narines peuvent se boucher plus facilement. Comment libérez son enfant si vous constatez qu’il est gêné, sans risquer de le blesser ? Au micro de Sans Rendez-vous, l’émission santé d’Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed vous explique comment procéder.

"Les nouveau-nés ne respirent que par le nez. Un bébé qui a le nez pris va donc mal respirer. Il faut libérer ses petites voix respiratoires pour son confort. D’autant qu’un enfant qui a le nez pris va tousser et, peut-être, développer une otite. On lave le nez d’un enfant avec du sérum physiologique que l’on trouve en pharmacie.

Prenez une pipette, installez le bébé sur le coté et envoyez une giclée de produit dans son nez. S’il s’agit d’un nouveau-né, quelques gouttes à l’entrée de la narine suffise. N’entrez pas l’embout dans la narine, vous risqueriez de créer de petites lésions qui, en s’enflammant, vont faire rétrécir le calibre de la narine et accroitre la difficulté de votre enfant à respirer. L’idéal est de répéter ce geste cinq à six fois par jour, pas plus. Privilégiez des moments stratégiques : le réveil, avant le repas, avant le coucher et lorsque vous avez l’impression que l’enfant est gêné.

Les mouche-bébés qui permettent d’aspirer les secrétions avec un petit tuyau sont-ils sans danger ?

Parfois il reste quelques sécrétions résiduelles. Il peut être intéressant dans ce cas d’utiliser un mouche-bébé manuel. N’investissez pas dans un mouche-bébé électrique, cela ne sert à rien. Mais ce traitement doit être complémentaire. Encore une fois : la seule manière de laver le nez d’un enfant, c’est avec du sérum physiologique !

À partir de quel âge, un enfant est-il capable de souffler par le nez et de se moucher ?

Cela dépend des enfants mais c’est souvent compliqué. Vers deux ans, ils commencent à être un peu plus efficaces. À cet âge, les petites bouteilles de spray nasal permettent aussi de déboucher le nez de manière moins contraignante."