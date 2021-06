Comment lutter contre le surpoids et l'obésité infantile ?

DÉCRYPTAGE

L'alerte est venue de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) : dans l'un de ses derniers rapports, l'organisme pointe un niveau inquiétant de surpoids chez les enfants, près d'un 1 sur 3 (d'après l'étude de 36 pays). Mais il existe des stratégies efficaces pour lutter contre le surpoids infantile, rappelle lundi dans sa chronique "Notre Santé" le docteur Jimmy Mohamed, consultant santé d’Europe 1.

Problèmes de santé

"L'OMS a étudié le poids d'enfants de 36 pays différents et les résultats sont assez inquiétants, car près de 30% d'entre eux sont en surpoids, avec quasiment autant de garçons que de filles. Evidemment, on ne parle absolument pas d'un critère esthétique : les enfants doivent avoir pour leur santé un poids normal, car un enfant en surpoids ou obèse fera plus d'apnée du sommeil à l'adolescence, plus d'hypertension artérielle, mais aussi plus de maladies métaboliques comme du diabète.

Sans parler des conséquences psychologiques liées à l'isolement et à l'image de son corps qui peut être renvoyée, en particulier à l'ère des réseaux sociaux, qui déforment la réalité de ce que doit être le corps d'une jeune fille ou d'un jeune homme. L'OMS considère d'ailleurs que l'obésité des enfants constitue l'un des plus grands défis pour la santé publique au 21ème siècle.

Rééquilibrage alimentaire et plus de sport

Mais il existe des stratégies efficaces dans la lutte contre le surpoids infantile. La principale cause de surpoids et d'obésité de l'enfant est un déséquilibre énergétique entre les calories consommées et les calories dépensées. En clair, il faut bouger plus et mieux manger. Or, on peut imaginer l'impact négatif de la pandémie sur le poids, car les enfants, et en particulier les adolescents, ont été beaucoup moins actifs qu'auparavant.

Le message à retenir est qu'il ne faut pas faire faire de régimes aux enfants, mais plutôt un rééquilibrage alimentaire. Plus de produits maison, moins de produits industrialisés, sucrés ou gras, et plus d'activités sportives. Les recommandations officielles sont d'une heure d'activité physique par jour, tous les jours. Sauf qu'à peine 20% des ados respecteraient ces recommandations.

Taxes et lutte contre les inégalités sociales

Les pouvoirs politiques ont aussi leur rôle à jouer. Car la réduction du surpoids a été observée dans certains pays qui ont su mettre en place certaines mesures : taxer les boissons sucrées, comme cela a été fait en France, durcir les règles de publicité pour les produits gras, sucrés ou salés, ou encore développer des cours d'éducation physique.

Enfin, il s'agirait aussi peut-être de corriger certaines inégalités sociales, car les enfants et les adolescents ne sont pas en mesure de choisir le milieu dans lequel ils vivent, ni les aliments qu'ils vont manger."