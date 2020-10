Comment bien choisir son dentifrice et sa brosse à dents ?

Pour maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire, il est important de choisir correctement sa brosse à dents et son dentifrice. Oui, mais comment ? Christophe Lequart, chirurgien-dentiste et membre de l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD), fait le point dans Sans Rendez-Vous, sur Europe 1.

Brosse à dents souple ou à poils durs ?

Le docteur recommande tout d’abord d’utiliser une brosse à dents souple, un modèle qui est normé en raison de ses poils d’un diamètre spécifique. Leur souplesse leur permet de brosser les interstices des dents et d’être plus efficaces que les brosses à dents à poils durs. "On ne doit pas utiliser une brosse à dents à poils durs", qui sont plus agressives pour les dents, avance le docteur. Christophe Lequart poursuit : "Si elles sont encore sur le marché, c’est tout simplement parce que c’est une demande du consommateur", qui espère que la brosse va mieux laver. Christophe Lequart se félicite également de la disparition des brosses à dents en poils naturels – fabriquées avec des poils de sangliers, par exemple. Ces poils étaient creux et les bactéries pouvaient proliférer à l’intérieur.

Où acheter sa brosse à dents ?

Pour acheter votre brosse à dents, il n’est pas nécessaire de vous rendre en pharmacie. "Les brosses que l’on trouve dans les supermarchés sont de bonne qualité", indique Christophe Lequart. Leur différence principale avec les brosses à dents un peu plus haut de gamme est le traitement des brins : pour ces dernières, les poils sont polis afin de ne pas irriter les gencives lors du brossage.

Et la brosse à dents électrique ?

Reste une question : vaut-il mieux choisir un modèle manuel ou électrique ? Pour le docteur Lequart, il est tout à fait possible de prendre soin de ses dents avec une brosse manuelle. Mais comparativement, la brosse électrique présente plusieurs avantages. En effet, elle est souvent équipée d’un minuteur qui permet de s’assurer que l’on se brosse bien les dents pendant deux minutes, la durée recommandée par les professionnels de santé. Chez les utilisateurs de brosse à dents manuelle, cette durée est en moyenne de 43 secondes seulement… La brosse à dents électrique permet en outre d’éliminer plus de plaque dentaire.

Et comment choisir un dentifrice ?

Le dentifrice, quant à lui, est utile mais pas essentiel dans l’hygiène bucco-dentaire, assure le docteur Lequart. L’efficacité du brossage de dents dépend surtout du mouvement manuel qui est exercé pour retirer la plaque dentaire. Ainsi, le choix du dentifrice doit surtout être guidé par la quantité de fluor qu’il contient et qui permet de lutter contre les caries. Pour les enfants, le dentifrice doit contenir au moins 1000 ppm (partie par million) de fluor. Un adulte devra, lui, se diriger vers un dentifrice qui contient plus de 1400 ppm de fluor.