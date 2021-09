Comment bien s'étirer après le sport ?

Après l'effort vient le réconfort. Mais entre les deux, il est tout de même recommandé de s'étirer un peu. Si les étirements sont essentiels pour la récupération musculaire, encore faut-il savoir les faire. Doucement, sans à-coup, en veillant bien à cibler tous les muscles sollicités. Pour s'y retrouver, le coach sportif Jean-Marc Delorme a donné quelques conseils mardi, dans l'émission Bienfait pour vous sur Europe 1.

S'étirer lorsque les muscles sont chauds, mais pas trop

"Le stretching va servir à replacer les muscles dans leur course initiale", explique d'abord le spécialiste. "On va donc faire des étirements pour regagner la position initiale. Il ne faut pas confondre avec les assouplissements, qui se font à froid et agissent sur les tendons." Le tout est donc de bien commencer après l'effort, lorsque les muscles sont chauds.

Mais pas trop non plus ! En cas de grosse session sportive impliquant des bondissements ou du freinage musculaire, comme un marathon par exemple, des squats très intenses ou de la corde à sauter, "je recommande d'attendre un peu, entre 24 et 48 heures, pour faire les étirements", explique Jean-Marc Delorme. Il suffira alors de "se réchauffer" un peu avant. L'objectif en attendant quelques jours est de ne pas "casser encore plus de fibres" dans le muscle, déjà très sollicité pendant le sport.

Des étirements sans à-coup

Autre conseil : les étirements doivent se faire "sans à-coup". "Il ne faut pas forcer, cela doit se faire progressivement et sans douleur." Une douleur lors du stretching est d'ailleurs souvent annonciatrice d'un accident musculaire. "Il faut aussi que ce soit bilatéral", complète le coach sportif. Pas question d'étirer une jambe ou un seul bras !

Enfin, l'étirement doit être "agoniste/antagoniste", explique Jean-Marc Delorme. "Par exemple, quand on fait un effort, on utilise à la fois le biceps et le triceps. Donc il faut étirer les deux." Au niveau de la durée, "15 à 20 secondes par muscle sont suffisantes", estime le spécialiste.