Chlordécone : le cancer de la prostate reconnu comme maladie professionnelle

C'est un geste d'apaisement envers les Antilles agitées par des tensions depuis plus d'une semaine. Un décret reconnaissant le cancer de la prostate comme maladie professionnelle à la suite de l'usage du pesticide chlordécone sera pris "avant la fin de l'année", a indiqué dimanche le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Julien Denormandie. "Ce décret, qui va permettre de reconnaitre cette maladie professionnelle (...), nous avons fait en sorte d'accélérer les choses pour qu'il puisse être pris avant la fin de l'année. Je m'y engage. Le gouvernement s'y engage", a déclaré le ministre dans l'émission "Dimanche en Politique" sur France 3.

90% de la population contaminée

Ce décret s'inscrit dans le cadre du quatrième plan chlordécone, annoncé en 2020 et destiné à lutter contre les conséquences de la pollution à long terme de cet insecticide. Il rendra possible l'indemnisation des agriculteurs empoisonnés par le chlordécone via un nouveau fonds d'indemnisation pour les victimes de maladies professionnelles liées aux pesticides, a confirmé le ministère auprès de l'AFP. "Le gouvernement investit pour pouvoir réparer l'environnement pollué par le chlordécone. C'est un plan à 92 millions d'euros que nous déployons", a déclaré Julien Denormandie.

Ce pesticide, interdit en France en 1990, a continué à être autorisé dans les champs de bananes des Antilles par dérogation ministérielle jusqu'en 1993, provoquant une pollution importante et durable. Une expertise de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) publiée en juin avait confirmé une "présomption forte d'un lien entre l'exposition au chlordécone de la population générale et le risque de survenue de cancer de la prostate".

Les populations antillaises présentent un taux d'incidence du cancer de la prostate parmi les plus élevés au monde. "Il y a une demande légitime, depuis maintenant fort longtemps, des professionnels, que le cancer de la prostate puise être reconnu comme une maladie professionnelle liée à l'utilisation de produits, notamment le chlordécone", a expliqué M. Denormandie au micro de France 3. Plus de 90% de la population adulte en Guadeloupe et Martinique est contaminée par le chlordécone, selon Santé publique France.