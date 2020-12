Chiffres de l'épidémie de Covid-19 : les magasins ont-ils rouvert trop vite ?

Le Premier ministre Jean Castex prend la parole ce jeudi et devrait faire le point sur un éventuel allégement du confinement, ou non, initialement prévu le 15 décembre prochain. L'objectif des 5.000 cas quotidiens de Covid-19 fixé par le gouvernement pour lever les mesures de restriction semble difficile à atteindre d'ici lundi. Le dernier bilan des autorités sanitaires fait état de 14.595 nouveaux cas, recensés en 24 heures. A la rentrée, de nombreux Français se demandaient si le déconfinement du mois de mai n'avait pas été trop rapide. Désormais, dans le même registre, l'exécutif s'interroge : les magasins ont-ils rouvert trop vite ?

"Ceux qui ont dit qu'on allait trop lentement sont indécents. Résultat : on va se taper un déconfinement beaucoup plus progressif", peste un conseiller. Ces regrets, Emmanuel Macron et Jean Castex les partagent. Ils ont dû composer avec la colère des commerçants, entendue dans l'opinion. Le 30 novembre dernier, les magasins dits "non-essentiels" ont pu rouvrir, avec un protocole sanitaire.

Un rebond connu par d'autres pays européens

Mais au sein du gouvernement, on a vu les images de forte affluence et de files d'attente dans les commerces. "Pas très étonnant, on aurait dû se douter que cela ne marcherait pas", réagit un conseiller. Il est néanmoins difficile d'attribuer toute la stagnation du nombre de cas, et donc l'échec de l'objectif du 15 décembre, à la réouverture des magasins. Le plateau a en effet commencé quelques jours après les assouplissements. Le phénomène est connu chez les pays voisins, qu'ils aient ouvert ou fermé leurs commerces.

Parmi les pistes envisagées pour contrebalancer la tendance, avant les fêtes de fin d'année et les réunions de famille qui pourraient entraîner un rebond de l'épidémie : le report de l'ouverture des activités culturelles : cinéma, salle de théâtre ou encore l'instauration d'un couvre-feu.