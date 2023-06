Écologie : la géothermie à la conquête de l'Élysée, véritable passoire thermique

Dans les jardins florissants de l'Élysée, le bourdonnement régulier d'une foreuse se fait entendre. Celle-ci marque le début du chantier de géothermie pour l'Élysée, un hôtel vieux de trois siècles constitué de 360 pièces. Une véritable passoire d'un point de vue énergétique. En effet, le bâtiment est classé E. Yannick Desbois, directeur des services, reconnaît la problématique de cet établissement : "On est plutôt dans les mauvaises notes et E est sans doute représentatif au regard de la surface et de nos factures énergétiques actuelles", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Des travaux à 5 millions d'euros

Il est indispensable de rénover tout le réseau de chauffage, le tout pour 5 millions d'euros. "Ce sont des tuyaux qui datent des années 50 et des années 60". Un projet "ambitieux pour un bâtiment de la taille de l'Élysée", qui est en plus classé monument historique. "On ne peut pas faire ce qu'on veut", a précisé le directeur des services. En effet, les fenêtres ainsi que les baies vitrées, pourtant très nombreuses, ne peuvent pas être touchées.

"On ne peut pas mettre de vitrages très modernes", a-t-il confié avant de poursuivre : "On a des contraintes de sécurité par rapport à certaines menaces émergentes". Le chantier pour un double-vitrage n'est donc pas encore au programme. La géothermie est donc le premier objectif et la facture sera divisée par trois selon l'Élysée.