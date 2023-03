EUROPE 1 ET VOUS - Pour faire des économies, la ville de Jonzac se chauffe à l'eau thermale

Dans un contexte de crise énergétique, les habitants de la ville thermale de Jonzac sont à l'abri de la flambée des prix de l'énergie puisqu'ils parviennent à chauffer leurs habitations avec l'eau chaude de leurs sous-sols. Certains bâtiments publics bénéficient également des avantages de la géothermie.

Au micro d'Europe 1, Sébastien témoigne de la faible augmentation de ses factures énergétiques grâce à l'initiative de sa ville. "Il puise l'eau à 1.800 mètres de profondeur. Et donc, oui, on a les factures d'énergie qui avoisinent, pour une maison comme ici, de 140 mètres carrés, 800 euros à l'année." Une satisfaction que partage une autre Jonzacaise, Joëlle, heureuse de ne dépenser que "dans les 60 euros par mois, chauffage et eau chaude".

"Ici, on a le culte des énergies renouvelables"

Les habitants peuvent remercier Claude Belot, alors maire de Jonzac, qui a l'idée du puits géothermique à la fin des années 1970. Aujourd'hui, il est président de la communauté de communes. "Il y avait eu des forages pétroliers dans ce secteur qui avaient été improductifs. Je suis allé pour voir le compte rendu de ces forages. Et la règle du jeu, c'était de relier tous les gros bâtiments publics de style hôpitaux, lycées... Et puis tous ceux qui étaient sur le trajet du réseau étaient invités à se raccorder s'ils le voulaient. Ici, on a le culte des énergies renouvelables et locales. La moins chère, c'est la géothermie profonde, à peu près 30 euros le mégawattheure."

Un accomplissement de taille, puisque ces puits d'eau chaude ont aussi permis la création des thermes de Jonzac, avec près de 20.000 curistes par an.