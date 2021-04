Ce que l'on sait de la cyberattaque qui cible le groupe pharmaceutique Pierre Fabre

C'est un mauvais poisson d'avril pour Pierre Fabre. Plusieurs sites de production et de distribution en Haute-Garonne, dans le Tarn et l'Hérault sont à l'arrêt depuis mercredi, en raison d'une cyberattaque visant le groupe pharmaceutique derrière les marques Ducray, Klorane ou Eau Thermale d'Avène. L'acte malveillant semble venir d'Asie.

Pas de retour à la normale avant la semaine prochaine ?

Depuis la cyberattaque, détectée dans la nuit de mardi à mercredi, les salariés de ces sites ont ordre de ne pas s'y rendre et de poser un jour de congé. Ils n'ont plus accès qu'à leur boîte mail. Par mesure de sécurité, explique l'un d'eux à Europe 1, tous les logiciels, fichiers partagés ou espaces d'échanges ont été fermés.

La direction précise que les cosmétiques et médicaments du groupe continuent à être distribués et que tout est fait pour rétablir la situation au plus vite. Mais le retour à la normale pourrait se faire attendre jusqu'au début de semaine prochaine pour le troisième plus gros laboratoire français, qui compte 10.000 salariés dans le monde, dont plus de la moitié sur une quinzaine de sites principaux dans l'Hexagone.