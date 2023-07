Cauchemars : des chercheurs ont établi un classement des 11 mauvais rêves les plus fréquents

Vous êtes trop souvent hantés par les mêmes cauchemars ou vous débattez sous vos draps avant de vous réveiller en sursaut ? Sachez qu'il y a bel et bien des cauchemars plus fréquents que d'autres, comme l'ont démontré deux chercheurs de l'université de Montréal en établissant un classement des 11 mauvais rêves que l'on expérimente le plus. Plus de 300 participants ont dû noter ceux dont ils se souvenaient, et ce, durant 2 à 5 semaines. Au total, 10.000 rêves ont été analysés.

La violence physique est ce qui revient dans les cauchemars de la moitié des personnes interrogées, qui se font généralement kidnapper ou torturer. Le deuxième mauvais rêve le plus commun : le conflit au sens large. Subir une humiliation ou se disputer avec un proche apparaît comme ayant été éprouvé plusieurs fois par les volontaires de l'expérience.

Cauchemars surnaturels

Cela vous est surement arrivé : vous vous faites pourchasser par quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, mais vos jambes sont si lourdes que vous n'arrivez pas à enchaîner les pas pour vous enfuir. L'expérience montre ainsi que ce cauchemar revient chez 11% des participants.

Vous avez sûrement déjà vécu des cauchemars empreints de surnaturel et d'inexplicable, car vampires, fantômes ou personnes possédées viennent aussi perturber vos nuits. Pour le reste, les problèmes de santé, les accidents ou encore les phobies des animaux ou des insectes vous hantent aussi, une fois les yeux fermés.