Cancer, infarctus, maladies respiratoires... De quoi meurt-on aujourd'hui en France ?

De quoi meurt-on en France ? Selon une étude de référence, publiée mardi par l'agence Santé publique France, l'Inserm et la direction des statistiques du ministère de la Santé (Drees), la première cause de décès en France reste le cancer : 170.000 personnes en sont mortes en 2022, soit un quart total des décès enregistrés cette année-là.

Le cancer du poumon, le plus meurtrier

Dans le détail, les tumeurs du poumon, de la prostate et du pancréas sont celles qui entraînent le plus de décès. En revanche, bonne nouvelle : chaque année, il y a de moins en moins de personne qui meurent d'un cancer. Par ailleurs, 20% des Français sont décédés des suites d'une maladie cardiaque comme un AVC ou un infarctus.

Les maladies respiratoires, troisième cause de décès

La France a connu un fort regain des maladies respiratoires, devenues la troisième cause de décès derrière les cancers et les maladies cardiovasculaires, mais ce n'est pas en raison du Covid-19, précise Elise Coudin, directrice du centre d'épidémiologie sur les causes de décès de l'Inserm. "Les maladies respiratoires sont en hausse et cette hausse en 2022 pourrait s'expliquer en partie par deux épidémies de grippe saisonnière tout début 2022 et à la fin de 2022, et à la circulation active aussi d'autres virus respiratoires pendant ces périodes", indique-t-elle.

En 2022, 673.190 décès ont été enregistrés. Selon une estimation provisoire pour l'année 2023, la mortalité due aux cancers et aux maladies cardiaques devrait diminuer en France sans que l'on sache expliquer les raisons de cette baisse.