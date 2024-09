Hausse «préoccupante» des cancers du poumon et du pancréas chez les femmes en France

Selon le panorama 2024 de l’Institut national du cancer (Inca), les cancers du poumon et du pancréas connaissent une progression inquiétante chez les femmes. Entre 2010 et 2023, l'incidence du cancer du poumon chez les femmes a augmenté de 4,3% par an, tandis que celle du cancer du pancréas a crû de 2,1% par an.

Plusieurs facteurs

Sous l'effet d'abord de la hausse de la population et du vieillissement des Français mais aussi de risques liés aux modes de vie, l'incidence des cancers a augmenté de manière significative ces 20 dernières années et dépassé en 2023 les 433.000 nouveaux cas estimés. Cette évolution est en grande partie attribuée à la hausse de la consommation de tabac chez les femmes, qui a débuté dans les années 1980.

Pendant ce temps, les cancers les plus fréquents chez les hommes, comme ceux de la prostate, du poumon et colorectal, tendent à se stabiliser ou à diminuer.

Des cancers toujours responsables d'une mortalité élevée

En 2023, plus de 433.000 nouveaux cas de cancer ont été estimés en France. Chaque année, ces maladies entraînent plus de 162.400 décès, faisant du cancer la première cause de mortalité chez les hommes et la deuxième chez les femmes, après les maladies cardio-vasculaires. Les cancers les plus fréquents restent ceux de la prostate, du poumon et du côlon-rectum chez les hommes, et ceux du sein, colorectal et du poumon chez les femmes.

Des progrès, mais des défis persistants

Malgré une baisse globale de la mortalité liée aux cancers, due aux progrès en matière de détection précoce et de traitements, des écarts subsistent entre hommes et femmes. Si la survie pour des cancers comme la prostate, le mélanome ou le sein s'est améliorée, les cancers du poumon, du pancréas et du foie restent particulièrement meurtriers avec un pronostic vital très défavorable.

La prévention des facteurs de risques évitables de cancers et les dépistages sont "deux armes essentielles dans la lutte contre la maladie", réaffirme l'Inca, appelant à les faire progresser.