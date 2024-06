Cancer du sein : le nouvel espoir de l'Institut Curie pour améliorer la survie des patientes

Alors que l’OMS annonce une augmentation des cas de cancers de 77 % d'ici à 2050, c’est la course contre-la-montre pour les médecins pour assurer une meilleure prise en charge et une meilleure survie des patientes. Lors du congrès de l’ASCO, l’Institut Curie présente une étude avec un espoir important. Elle pourrait pousser à changer la prise en charge et améliorer la survie des patientes atteintes d’un cancer du sein triple négatif — agressif et difficile à soigner, car les récidives sont nombreuses — en détectant précocement les rechutes.

Un suivi avec une simple prise de sang

Aujourd'hui, après un cancer du sein triple négatif, aucun suivi n'est mis en place pour détecter de possibles rechutes. Les patientes sont reçues en consultation par les médecins, mais n'ont pas d'examens médicaux. C'est seulement en présence de symptômes que des scanners sont prescrits pour confirmer une récidive. Face à ce constat, l'Institut Curie mène une étude pour déterminer si un suivi, avec une simple prise de sang, pourrait augmenter l'espérance de vie des patientes.

"C'est en fait d'utiliser la prise de sang qui permet de détecter ce qu'on appelle de l'ADN tumoral circulant qui sont des petites molécules d'ADN qui sont relargués dans le sang par le cancer qui vont nous mettre sur la piste d'une possible rechute et cela va donc justifier de réaliser des examens radiologiques à la recherche de la rechute", détaille l'oncologue François Clément Bidard.

L'objectif est de mettre en place les traitements, alors que la rechute est encore limitée. 450 patientes participent à l'étude. Les premiers résultats, attendus en 2027, pourraient révolutionner la prise en charge et sauver des milliers de vies chaque année.