«Je me suis créé mon cancer du sein» : en rémission, Caroline Receveur révèle pourquoi elle n’a pas été surprise par son diagnostic

En rémission de son cancer du sein après avoir subi une mastectomie et plusieurs chimiothérapies, Caroline Receveur s'est souvenue avec émotion du moment où elle a appris son diagnostic, il y a un an et demi.

C'était il y a presque deux ans. En juillet 2023, Caroline Receveur annonçait à ses cinq millions d'abonnés Instagram être atteinte d'un cancer du sein. Invitée ce mardi 7 avril au micro de David Laroche pour le podcast Paradox, l'influenceuse de 37 ans s'est souvenue avec émotion de ce moment déchirant.

Un rythme effréné

À l’époque, la jeune femme travaillait d’arrache-pied, jonglant entre d’innombrables réunions pour ses quatre entreprises, dont sa marque de thé détoxifiant Wandertea, ses partages sur les réseaux sociaux, et les activités avec son fils unique, Marlon, aujourd'hui âgé de 6 ans. Un rythme effréné qui drainait toute son énergie et minait son moral. "Mentalement, ça n’allait pas du tout. Je n’étais pas dépressive, mais j’avais énormément d’angoisses, d’anxiété, et le message qui venait à moi était surtout lié à la maladie, à la mort, au fait qu’il pouvait m’arriver quelque chose, à Marlon, à ma famille, à tout ce qu’il y avait de plus cher à mes yeux", confie-t-elle à David Laroche.

"Je ne suis pas tombée de haut"

Rétrospectivement, Caroline Receveur reconnaît être allée "trop loin", atteignant un "tel niveau de stress" qu'elle "n'avait plus de tolérance". "J'étais dans une course sans fin et je ne savais plus vers quoi je courais", explique-t-elle. Épuisée moralement et physiquement, l'influenceuse n'a pas été sidérée en apprenant son diagnostic : "Quand on me l'annonce, forcément il y a toujours une part de surprise, mais qui est minime par rapport au fait que je ne suis pas étonnée. Je prends conscience de toute la course dans laquelle j'étais les quinze dernières années et dans laquelle je n'ai pas du tout repris mon souffle. Quand j’ai vu tous ces signaux de mon corps, toute cette anxiété que j’avais, je ne tombe pas de haut, je me dis que c’est normal". Caroline Receveur en est alors persuadée : c'est elle qui a provoqué sa propre maladie. "Je me dis : 'T’as tapé le mur.' Ça ne pouvait pas être autrement. Je me suis créé mon cancer".

Après son diagnostic, l'influenceuse n'a pas eu d'autre choix que de ralentir le rythme, retrouver du calme et de la sérénité pour maximiser ses chances de guérison. Après un an et demi de traitement, marqué par une mastectomie, six chimiothérapies et 17 cycles d’immunothérapie, elle est aujourd'hui enfin en rémission. "J'apprends à me sentir bien dans l'être et plus dans le faire", révèle-t-elle, apaisée.

Éprouvante, sa bataille contre le cancer a transformé sa vision de la vie, qu'elle mène désormais plus lentement, en savourant des bonheurs simples aux côtés de son compagnon Hugo Philip et de leur fils Marlon. Éprouvante, sa bataille contre le cancer a transformé sa vision de la vie, qu'elle mène désormais plus lentement, en savourant les bonheurs simples aux côtés de son compagnon Hugo Philip et de leur fils Marlon. Un retour aux sources salvateur.