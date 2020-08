Bronzage : nos conseils pour le faire durer à la rentrée

Alors que la rentrée approche, nombreux sont celles et ceux qui craignent de voir disparaître leur peau bronzée des vacances. En moyenne, le bronzage dure entre deux et quatre semaines. Mais cela dépend de la manière dont la peau a été exposée au soleil. En cas d'exposition longue et progressive, sur deux à trois mois, avec tous les jours une petite dose de soleil, le bronzage est plus durable. En revanche, il disparaît beaucoup plus rapidement après une exposition intensive mais brève, sur 15 jours par exemple. Reste que certains conseils peuvent être appliqués pour préserver votre bronzage. Europe 1 fait le point.

Bien hydrater sa peau

Pour la dermatologue Frédérique Fiszenson-Albala, qui s'est exprimée dans l'émission Sans rendez-vous vendredi sur Europe 1, la meilleure technique consiste à bien hydrater sa peau. "Plus on hydratera la peau, plus on gardera les cellules qui sont gorgées de mélanine (une substance pigmentaire foncée, ndlr) à la surface de l'épiderme", a expliqué la spécialiste.

Elle conseille également de procéder à cette hydratation "matin et soir". "Il y a des baumes après-soleil qui sont aussi efficaces, car ils sont hydratants et contiennent des éléments anti-inflammatoires qui permettent de faire durer un petit peu plus longtemps le bronzage", ajoute-t-elle. Certains gommages peuvent aussi être recommandés à condition d'être doux, afin d'expulser uniquement les cellules mortes à la surface de la peau.

Consommer des aliments riches en bêta-carotène

Autre recommandation : enrichir au maximum son alimentation de légumes et fruits riches en bêta-carotène. Ce sont par exemple les carottes, la patate douce, les betteraves, la mangue ou encore le persil.

La naturopathe Angèle Ferreux-Maeght suggère également de consommer de l'urucum, "une petite graine que l'on trouve aussi en poudre". "Appelé aussi le roucou, on peut le trouver dans les magasins bio. C'est vraiment génial, ça donne un bon coup de fouet au hâle de bronzage", poursuit-elle.

"A coté, la carotte est un peu ridicule parce qu'elle contient jusqu'à 100 fois moins de caroténoïdes. Les caroténoïdes stimulent la production de mélanine, donc ça prépare la peau au soleil, ça favorise un bronzage uniforme, mais ça permet aussi de le garder longtemps. On peut déjà en mettre dans son alimentation. L'urucum est liposoluble, donc le mieux c'est d'en mettre quelques graines ou en poudre dans son huile d'olive. Ça va avoir des effets positifs sur le bronzage."

Dernière astuce possible : mélanger de l’huile de carotte ou du curcuma dans votre crème de jour.