"Bambi","E.T","Footloose","Sueurs froides"...Les films de la vie de Chiara Mastroianni

INTERVIEW

Tous les samedis pendant une heure dans CLAP !, le spécialiste cinéma d'Europe 1, Mathieu Charrier, fait le tour de l'actualité du septième art. Chaque semaine, un invité, qu'il soit ou non du monde du cinéma, se soumet à un questionnaire personnel sur les films de sa vie. Samedi, c'est l'actrice et chanteuse française Chiara Mastroianni, qui prêtre sa voix à la mère de Luca dans le dernier né des studios Pixar, qui a joué le jeu.

Votre premier souvenir de cinéma ?

"Je crois que c'est Bambi. On m'a fait sortir avant la fin ou d'ailleurs très peu de temps après le début. J'étais traumatisée, d'ailleurs je ne l'ai jamais vu en entier comme beaucoup d'enfants. C'est très étrange comme choix d'histoire.

Votre meilleur souvenir en salle ?

Je n'en ai pas qu'un ! Il y a les films où on est allé pour pouvoir embrasser un garçon quand on est ado, les films qu'on a aimés...Il y a tellement de raisons d'aller au cinéma. Si je devais en donner un ce serait peut-être E.T. alors que j'ai pleuré la moitié du film. C'est comme La guerre des étoiles, d'un coup on passait à un cran au-dessus. Mais je vous dis ça aujourd'hui et si il faut dans deux heures je penserais à autre chose.

Votre pire souvenir ?

Et bien Bambi ! C'était atroce, je vais faire une réclamation. E.T était un peu atroce aussi parce que j'ai commencé à pleurer dès le générique du début quand il est poursuivi et qu'on ne voit pas les corps, on voit juste les jambes des adultes qui poursuivent la petite créature. C'est l'unique fois où je suis allée au cinéma avec mon père et ma mère, qui étaient séparés depuis très longtemps. Ils ont commencé à s'engueuler au début de film parce que je pleurais. Mon père perdait tous ses moyens, il était affolé il disait à ma mère qu'il fallait me sortir et ma mère était beaucoup plus dure. Du coup l'enjeu n'est plus devenu E.T mais la dispute entre les deux donc j'ai des souvenirs assez mitigés.

Le film que vous aimez, mais vous avez honte de l'avouer ?

Je n'ai pas honte du tout même si je devrais peut-être mais je me souviens que j'avais adoré Footloose. A l'époque ce n'était pas du tout honteux d'aimer ce film et maintenant à mon âge, la honte c'est tout à fait relatif.

Le film qui vous a fait le plus rire ?

J'ai un ex aequo entre Le Père Noël est une ordure, Les Bronzés font du ski et Les rois du patin. Je suis très fan de Will Ferrell.

Le film qui vous a fait le plus pleurer ?

E.T bien sûr, et puis Kramer contre Kramer. Et parfois ce ne sont pas les films mais les acteurs. Par exemple, j'ai un souvenir d'Emmanuelle Devos dans un film d'Arnaud Desplechin qui s'appelait Comment je me suis disputé, rien que de vous l'évoquer, j'ai la gorge qui se serre. Il y a une scène où elle est seule face caméra et elle lit une lettre d'adieu à son mec qui lui a brisé le cœur. C'est incroyable. Parfois ça tient à une alchimie acteur/personnage. Mais si vous me lancez, je ne m'arrête plus.

Un dialogue de cinéma que vous connaissez par coeur ?

Je suis nulle pour ça mais je dirais les films du splendide...Ou alors E.T. parce qu'au moins il n'y a pas de phrase avec des sujets, des verbes et des compléments !

Le film dans lequel vous aimeriez vivre ?

La vie aquatique de Wes Anderson parce que la famille, les couleurs du sous-marin...Et puis Cate Blanchett et Bill Murray. Enfin il y a tout ce qu'il faut.

La plus belle scène de cinéma ?

Certaines scènes de La nuit du chasseur je pense avec les enfants, quand elle est sous l'eau, morte avec les cheveux comme des algues. Paris Texas avec Nastassja Kinski, de l'autre côté de la vitre toute seule perdue aussi...C'est difficile de n'en choisir qu'une, mais une des plus belles scènes ce serait sans doute dans un film de Cassavetes avec Gena Rowlands.

La bande originale qui a le plus marqué votre vie ?

Quand j'étais jeune c'est vraiment par Hitchcock que j'ai aimé le cinéma et donc le compositeur Bernard Herman. Je pense notamment à la musique du film Sueurs froides avec ce côté dramatique."