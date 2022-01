Autotests : les pharmaciens accusent les grandes surfaces de monopoliser les stocks

Vous en avez peut-être fait l'expérience juste avant Noël : impossible d'acheter un autotest en pharmacie. Toutes ont été dévalisées. Pour faire face à la très forte demande, le gouvernement a autorisé les grandes surfaces à les vendre jusqu'au 31 janvier. Les pharmaciens sont vent debout. Pour éviter une nouvelle pénurie, les fabricants de tests mettent les bouchées doubles.

Chez le principal fabricant français d'autotests à Strasbourg, la production a été multipliée par cinq en décembre. Ce sera fois 20 en janvier, et ce, uniquement pour les pharmacies, précise Oren Bitton, directeur commercial de Biosynex. "Nos équipes travaillent en 3/8 depuis le début du mois de décembre. On a embauché plus de 200 intérimaires pour mettre sous étui et son paquet. Et c'est ce qui fait qu'on continue tant pour la production que pour aussi la préparation de commandes, puisque nos équipes préparent des commandes même la nuit pour envoyer tous les jours et livrer."

"Aucune inquiétude à avoir"

Les délais de livraison restent encore tendus jusqu'à une semaine entre la commande et la livraison. Certains pharmaciens accusent la grande distribution d'avoir asséché les stocks. Mais pour Gilles Bonnefond, porte-parole de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine, il n'y a aucune inquiétude à avoir. "Je pense que très rapidement, les pouvoirs publics surveillent pour que les deux circuits puissent être approvisionnés et en priorité sur celui qui concerne la pharmacie, puisqu'on est là une démarche de suivi de l'épidémie."

Pharmaciens et fabricants disent aussi avoir anticipé le Nouvel An chinois, qui devrait fortement faire grimper la demande mondiale de tests antigéniques et d'autotests mi-janvier.