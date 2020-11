Au fait, à quoi sert la pomme d'Adam ?

Elle est l'un des signes d'un corps en pleine puberté : la pomme d'Adam. Plus ou moins visible, ce cartilage est surtout apparent chez les hommes, au point que certains pensent que les femmes en sont dépourvues. C'est notamment le cas de Carla, une auditrice qui se demande pourquoi les hommes sont les seuls à en avoir une. Une affirmation fausse, rétorque d'emblée le docteur Jimmy Mohamed dans "Sans Rendez-vous".

Un cartilage plus visible chez les hommes...

"Les femmes ont comme les hommes une pomme d'Adam, elle est juste moins visible", insiste le médecin. "Cette différence va se faire au moment de la puberté : en grandissant, les garçons vont se mettre à produire davantage d'hormone masculine : la testostérone. C'est cette dernière qui va pousser plusieurs parties du corps à grandir, dont le cartilage thyroïdien", la pomme d'Adam.

Mais en s'étendant, "ce cartilage va descendre légèrement et se retrouver dans une région du cou plus fine. Chez les filles en revanche, "le cartilage ne va pas s'étendre et va rester haut placé dans une région plus épaisse", explique Jimmy Mohamed. D'où le fait que la pomme d'Adam soit plus visible chez les hommes que chez les femmes.

... qui joue un rôle de bouclier

La pomme d'Adam joue en quelque sorte le rôle d'un bouclier pour les cordes vocales et le larynx. "C'est pour cela que vous avez du mal à respirer si on appuie sur votre pomme d'Adam. D'ailleurs en grec, "thureos", d’où est issu le terme thyroïde, signifie bouclier."

D'où vient le nom de pomme d'Adam ?

Sans surprise, le nom vient de la Bible, explique Jimmy Mohamed. Selon le texte biblique, "Dieu a crée Adam et Eve. Mais cette dernière a mangé le fruit défendu, représenté par une pomme, apporté par le Diable. Eve a pu en manger une partie sans problème mais quand Adam a voulu faire de même, elle est restée coincée dans sa gorge. D'où le nom de pomme d'Adam."