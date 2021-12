Chute de cheveux : quelles solutions pour retrouver une chevelure dense ?

Il n'existe pas de pilule magique pour arrêter la chute de cheveux ni pour les faire repousser. Pour aborder ce phénomène, le chirurgien plastique Sebastiano Montoneri était l'invité de l'émission Bienfait pour vous sur Europe 1. Il nous livre ses solutions temporaires ou définitives pour celles et ceux qui souffrent de ce phénomène, aussi appelé l'alopécie, et qui souhaiteraient retrouver une belle crinière.

Des médicaments efficaces pour ralentir immédiatement la chute de cheveux

Chez les hommes, la perte des cheveux est hormonale. "Tout ce qu'on a aujourd'hui, que ce soit shampooings ou médicaments, peut ralentir la chute. Mais si on est destiné à avoir un certain type d'alopécie, tôt ou tard, on va l'avoir. Aujourd'hui, il y a des médicaments assez efficaces pour stopper, ralentir énormément."

Sébastien Montoneri prend l'exemple de la finastéride. Un anti-testostérone, l'un des médicaments "les plus efficaces" pour le docteur. "Ce sont des comprimés par voie orale", mais attention aux effets secondaires, sur la libido par exemple. L'autre solution est celle de la mésothérapie. "La mésothérapie, c'est l'injection sous cutanée de différents produits, vitamines ou autres, pour permettre d'améliorer la vitalité du cuir chevelu." Et ainsi réduire la perte de cheveux.

Les greffes capillaires, une solution réservée aux hommes

Pour retrouver ses cheveux perdus, il existe la greffe capillaire pour les hommes. Le docteur explique : "On prélève un gros bulbe dans la zone donneuse", généralement l'arrière du crâne. "On va le positionner soit sur la ligne frontale (...), soit le greffer légèrement en arrière pour donner plus de densité." Ce n'est possible que s'il y a des cheveux sur le patient.

Mais le chirurgien rassure qu'il est "vraiment très rare qu'on ne puisse rien faire", sauf en cas de pelade, une perte soudaine de plaques de cheveux. Pour une séance de greffe, comptez entre quatre et six heures pour une séance sous anesthésie locale. "Une fois que la zone est traitée, ce sont des vrais cheveux qui vont repousser." Sébastien Montoneri ajoute qu'il s'agit d'un traitement à vie.

La révolution des cheveux synthétiques pour les femmes

Pour les femmes, c'est plus compliqué, avertit le docteur. La greffe n'est que temporaire. En effet, ce sont pas les vrais cheveux qui sont implantés, mais des cheveux synthétiques. Une solution autorisée en France depuis juillet 2019. "Il y a une petite boule de titane qui est implantée directement dans le cuir chevelu. On peut dire que c'est comme des fils de suture", explique le chirurgien, assurant que les risques de rejets sont faibles.

"C'est comme des prothèses dentaires", ajoute-t-il. Pour ce type de greffe (de 500 à 600 cheveux synthétiques en moyenne), il faut compter entre 4.500 et 5.000€, soit environ le même prix que pour les cheveux naturels. Cependant, les cheveux synthétiques nécessitent un renouvellement tous les 4-5 ans car "il faut compter une perte de 5 à 10% de cheveux pas an", précise Sébastien Montoneri. Cela implique aussi des contraintes, comme se laver les cheveux avec des shampoings délicat ou à une fréquence réduite.