Alimentation : lait infantile végan, attention danger

Cette semaine, l’association de défense des animaux PETA a fait plusieurs tweets pour prôner les laits végétaux, y compris pour les plus petits. “Nourrir un nourrisson avec du lait d'un autre animal que l'humain c'est AUSSI le mettre en danger. Toute boisson autre que le lait humain doit être modifiée, maternisée, pour correspondre aux besoins d'un bébé. Il existe des lait infantiles végans”, est-il écrit. Or, nourrir un bébé avec ces boissons végétales peut avoir de grave conséquences.

Un risque de coma ou de décès

Les boissons à base de riz, de soja ou encore d'avoine ne sont pas adaptées aux besoins nutritionnels des plus petits. Seul le lait maternel ou le lait de vache en poudre spécifiquement élaboré pour les enfants leur conviennent. Pour les bébés nourris avec ces boissons végétales, il peut y avoir de graves conséquences alerte Aymeric Dopter, chef de l'Unité d'évaluation des risques liés à la nutrition à l'Anses.

"Plus l'utilisation va être prolongée, plus on va avoir des manifestations allergiques, des désordres électrolytiques, qui vont conduire à des troubles métaboliques. Et ceux-ci vont entraîner non seulement dénutrition et parfois un état de choc, un coma et potentiellement un décès", alerte-t-il au micro d'Europe 1.

>> LIRE AUSSI - Lait contaminé : Lactalis mis en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires

En cas de doute d'intolérance au lait de vache, l'ANSES recommande aux parents de demander conseil à leur médecin avant de prendre l'initiative de changer de lait. Un lait spécifique, adapté pour la croissance des enfants, sera prescrit si nécessaire.