Découvrez les bienfaits de la cuisine yogique

Le yoga est un art de vivre, une pratique sportive mais aussi... une cuisine. Partez à la découverte d'une cuisine qui vous permet d'être plus centrés, plus ancrés, plus apaisés, mais surtout plus en accord avec l'estomac qui est notre deuxième cerveau. Etre bien dans son corps passe par une activité sportive régulière, mais aussi par ce qu'on donne à notre corps comme carburant.

Objectif : gagner en vitalité

La cuisine yogique est une cuisine végétale qui est très tendre, très légère, basée sur l'écoute de soi. Elle veille au respect de la terre tout en nous promettant de gagner en vitalité et en sérénité, notamment grâce à des aliments riches en "prana", qui signifie "énergie vitale" en sanskrit. Dans la cuisine yogique, on privilégie les circuits courts, les aliments solaires, parce que prendre soin de son corps, c'est savoir d'où viennent les produits qu'on achète.

Ensuite, il faut que les aliments soient le plus brut possible. Les aliments utilisés dans la cuisine yogique ont poussé directement à la lumière du soleil comme les fruits, les légumes, les légumineuses, les graines. Comme ils n'ont pas encore été dénaturés, ces aliments sont restés intacts et leur énergie vitale va circuler en nous. La cuisine yogique privilégie aussi le cru plutôt que le cuit, parce que la nourriture crue contient plus de vitamines.

Manger en "pleine conscience"

L'un des fondements de la cuisine yogique est de manger en conscience. En Inde, les maîtres yogi mangent dans le silence total et vénèrent même leur assiette après avoir chanté un mantra. L'idée est de prendre son repas dans le calme, le plus loin possible des écrans, des réseaux sociaux, du téléphone, de la télé...

>> LIRE AUSSI - 70 gestes pour prévenir plutôt que guérir

L'autre grand principe est celui de la non-violence. Il faut éviter au maximum la viande ou tout aliment mort en général. 93% des toxines qu'on accumule proviennent de la viande. Pour éviter les carences, il est conseillé de consommer du lait.

Pour finir, l'idéal est de manger à heures régulières : trois fois par jour et en quantité raisonnable. L'idéal, c'est qu'à la fin d'un repas, le corps soit rempli d'un quart de liquide, de la moitié de solide et d'un quart de rien. En gros, il faut arrêter de manger quand on a encore un peu faim. C'est un principe appliqué par les peuples qui vivent le plus longtemps, notamment les centenaires du Japon. Le repas le plus copieux doit être pris le midi car c'est à ce moment que le système digestif est le plus actif et qu'il assimile le mieux les nutriments.