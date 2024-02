Aligneurs dentaires : attention aux formules d'auto-traitement 100% en ligne

Un sourire impeccable, des dents parfaitement droites. Les aligneurs dentaires, ces gouttières invisibles qui redressent les dents sans passer par les traditionnelles bagues de fer, ont la côte sur les réseaux sociaux. Mais une nouvelle enquête de la revue 60 millions de consommateurs met en garde contre les formules 100% à distance, commandés sur internet. Diagnostic en ligne, empreinte dentaire à faire soi-même à l’aide d’un kit à domicile, envoie des aligneurs par courriers. Des entreprises promettent à leurs clients un sourire parfait sans passer par la case dentiste. Une pratique qui n’est pas sans risques pour la santé.

Les professionnels de santé déplorent notamment le manque de diagnostics radiologiques, qui empêche de détecter les problèmes dentaires. Dent dévitalisée, affaiblissement de la gencive... Des complications incompatibles avec la pose d’un aligneur dentaire. "On peut avoir des gros problèmes avec des fontes de gencives, des infections à répétition, des pertes d’incisives... Bouger les dents, c’est un geste médical", prévient Jean-Baptiste Kebrat, orthodontiste. "Quel est le patient qui irait chercher son traitement pour la tension et le cœur sur internet. Seul un praticien peut le faire et là finalement on fait de l’auto-traitement et on sait tous que ça n'a jamais été excellent en médecine."

Risque des kits de moulage à domicile

Jean-Baptiste Kebrat, qui reçoit dans son cabinet de nombreux déçus de l'auto-traitement, alerte aussi sur le kit de moulage à domicile. La pâte utilisée pour l'empreinte dentaire, peut s'effriter, ses résidus peuvent être inhalés et bloquer les voies respiratoires.

Alors les orthodontistes le répètent, avoir un beau sourire, c'est oui... à condition d'être suivi !