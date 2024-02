Un risque pour les plus petits : les parents mettent trop de dentifrice sur les brosses à dents de leurs enfants

Et s'il ne fallait pas mettre trop de dentifrice sur les brosses à dents de nos enfants ? Une étude allemande publiée fin janvier révèle que les parents ont la main lourde sur le dentifrice lorsqu'ils brossent les dents de leurs petits. Dans cette étude, réalisée dans cinq crèches allemandes, les scientifiques ont demandé à des parents de mettre sur une brosse à dent, la dose de dentifrice habituelle pour leur enfant de moins de deux ans.

Résultat : ils étaient tous dans l'excès, avec des doses au moins six fois supérieures aux recommandations. Problème, ces dentifrices contiennent du fluor, une substance qui, en trop grande quantité, peut être nocif. "Le principal risque d'un excès de fluor, c'est la fluorose dentaire. Elle apparaît dans les premiers stades de l'enfance avec des taches blanches sur la surface des dents et dans les formes les plus sévères, on peut avoir des taches jaunes, voire marrons, avec une destruction de l'émail.", explique au micro d'Europe 1, Christophe Lequart, chirurgien dentiste et porte-parole de l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (l'UFSBD).

Un brossage deux fois par jour

"La bonne dose de dentifrice, c'est une trace ou un grain de riz jusqu'à l'âge de 2 ans et à l'âge de 3 ans, on va mettre l'équivalent d'un petit-pois", poursuit-il, avant d'ajouter qu'il est néanmoins nécessaire d'avoir du fluor dans les dentifrices, afin de prévenir l'apparition des caries.

Il est recommandé pour les parents d'utiliser cet équivalent d'un petit-pois de dentifrice à chaque brossage, jusqu'à 6 ans. Une fois atteint cet âge, les enfants peuvent aussi utiliser les produits adultes. Enfin, les dentistes recommandent désormais un brossage deux fois par jour et non trois comme auparavant, pendant au moins deux minutes à chaque fois.