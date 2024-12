A 65 ans, l'espérance de vie sans incapacité estimée entre 10,5 et 12 ans

Bonne nouvelle, l'espérance de vie s'allonge. Selon une étude du ministère de la Santé publiée mardi, les femmes peuvent espérer vivre encore 12 ans sans incapacité et les hommes 10,5 ans.

Cet indicateur correspond au nombre d'années qu'une personne peut espérer vivre sans être limitée par un problème de santé.

L'espérance de vie qui progresse

"L'espérance de vie s'allonge régulièrement mais ces années supplémentaires de vie ne sont pas toutes nécessairement vécues 'en bonne santé'", souligne la Direction statistique des ministères sociaux (Drees).

L'espérance de vie sans incapacité à 65 ans a progressé depuis 2008 d'un an et onze mois pour les femmes, et d'un an et dix mois pour les hommes, détaille la Drees.

Sur cette période, l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans a crû plus vite que l'espérance de vie. Parmi les années restant à vivre à 65 ans, la part de celles qui seront vécues sans incapacité est passée, entre 2008 et 2023, de 44,7% à 50,8% pour les femmes, et de 47,7 % à 52,9% pour les hommes, indique la Drees.

La France, septième rang de l'UE

En 2022, la France était le cinquième pays de l'Union européenne pour l'espérance de vie sans incapacité des femmes à 65 ans, supérieure de deux ans et six mois à la moyenne européenne.

Pour les hommes, la France se situe au septième rang de l'UE, au-dessus de la moyenne européenne, mais avec un écart moindre (un an et quatre mois).