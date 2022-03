Xavier Bertrand propose à Macron quatre débats, avec ses principaux adversaires

"Quatre semaines, quatre débats" : Xavier Bertrand (LR) a proposé mercredi au président sortant Emmanuel Macron de tenir quatre débats d'ici le premier tour de l'élection présidentielle, avec chacun des quatre autres candidats les mieux placés dans les sondages. "Je veux bien comprendre qu'un débat à 12, ce n'est certainement pas facile", a convenu sur RTL le conseiller de Valérie Pécresse sur le travail et les territoires, alors que le chef de l'État a évacué l'idée d'un tel débat, qui se réduirait à "une foire d'empoigne", selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Un débat avec Pécresse, Zemmour, Mélenchon et Le Pen

"Mais il y a aujourd'hui trois ou quatre candidats qui peuvent être au second tour et qui se tiennent. Il y a quatre semaines, pourquoi ne pas accepter un débat avec chacun des candidats : Macron contre Valérie Pécresse, Macron face à Zemmour, face à Mélenchon, face à Le Pen ?", a proposé le candidat malheureux à la primaire de la droite, pour qui "notre pays a besoin de la confrontation". "On ne peut pas avoir une élection qui serait une forme de prolongation, le réveil serait terrible", a-t-il estimé.

Selon le président de la région des Hauts-de-France, "les circonstances ne sont aujourd'hui absolument pas les mêmes" qu'en 2012, où Nicolas Sarkozy n'avait pas débattu avec ses adversaires du premier tour. "On est un pays en ébullition depuis des années et des années, et la situation actuelle, les inquiétudes - la guerre en Ukraine, le pouvoir d'achat, la sécurité - tout cela fait que les Français aujourd'hui ont besoin de clarté et de débat", a-t-il plaidé. Le second argument, selon Xavier Bertrand, "c'est aussi Emmanuel Macron (...) qui disait 'sortez des codes, cassez les codes, prenez des risques, innovez'".