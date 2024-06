«Vous ne valez pas mieux que l'extrême droite» : échange musclé entre Gabriel Attal et Raphaël Arnault

Un échange musclé a opposé vendredi à Avignon le Premier ministre Gabriel Attal et un candidat LFI aux législatives, le controversé Raphaël Arnault, les deux hommes s'invectivant mutuellement autour de la lutte contre l'extrême droite. "Durant tout ce quinquennat et ce dernier mandat du président Macron, je vous avoue qu'on s'est sentis abandonnés face aux violences de l'extrême droite", a accusé Raphaël Arnault, candidat du Nouveau Front populaire dans la première circonscription du Vaucluse, détenue depuis 2022 par le Rassemblement national.

"Quand on voit ce que La Jeune Garde, le mouvement dont vous faites partie, est capable de tenir comme propos violents, comme menace à l'endroit de nos concitoyens, on n'a pas de leçon à donner dans la lutte contre l'extrémisme", lui a répondu le Premier ministre, en référence à ce mouvement antifasciste assumant une stratégie musclée contre l'extrême droite. Raphaël Arnault, 29 ans, qui vient de la région de Lyon, est fiché S dans le registre policier recensant les individus potentiellement dangereux pour la sécurité nationale.

"Apologie du terrorisme"

Il avait été convoqué par la police judiciaire pour "apologie du terrorisme" en raison d'un tweet publié le 7 octobre, depuis supprimé, où il affirmait que "la résistance palestinienne a lancé une offensive sans précédent sur l'État colonial d'Israël". Un tweet que lui a de nouveau reproché à Gabriel Attal vendredi, l'accusant de ne pas être "capable de dire que le Hamas est une organisation terroriste". L'attaque sans précédent du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023 avait entraîné la mort de plus de 1.170 personnes, essentiellement des civils, selon un comptage de l'AFP à partir de données officielles israéliennes.

En représailles, Israël a juré d'"anéantir" le mouvement islamiste palestinien. Plus de 37.400 personnes, là encore majoritairement des civils, ont été tuées dans les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas. Ce mouvement détient toujours plus de cent otages israéliens sur 251 personnes enlevées. 41 sont morts, d'après l'armée israélienne.

Attal en soutien de la candidate Malika Di Fraja

"Avec les discours que vous tenez, vous ne valez pas mieux que l'extrême droite", a poursuivi le Premier ministre, après que Raphaël Arnault lui a demandé s'il comptait appeler "à voter systématiquement contre le Rassemblement national" en cas de duel RN - Nouveau Front populaire au second tour. En déplacement mercredi à Marseille, Raphaël Glucksmann, qui a obtenu 13,8% aux élections européennes pour le Parti socialiste et Place publique, avait pour sa part appelé à voter "pour le candidat démocrate, républicain, quel qu'il soit", afin de faire barrage à l'extrême droite au second tour.

Raphaël Arnault va faire face à une candidature dissidente à gauche, en la personne de Philippe Pascal, 67 ans, ancien inspecteur du travail, soutenu par le PS, les écologistes et plusieurs élus locaux, dont la maire socialiste d'Avignon Cécile Helle. Gabriel Attal était venu à Avignon vendredi pour soutenir la candidate de la majorité présidentielle, Malika Di Fraja, présidente de Renaissance dans le Vaucluse. Dans cette première circonscription du Vaucluse, la députée sortante RN Catherine Jaouen fera également face à quatre autres candidats, dont le LR Johan Courtois.