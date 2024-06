«Ça ne devrait pas être possible» : à Avignon, la candidature de Raphaël Arnault, triple fiché S, interpelle

C'est une candidature qui dérange dans la région d'Avignon. Raphaël Arnault, militant d'ultra-gauche, connu par la police sous sept identités différentes et ciblé par trois fiches de renseignement, est le candidat Nouveau Front Populaire dans la 1ere circonscription du Vaucluse. À gauche, les sympathisants, à l'image de Rachid, se sentent déboussolés. "Au pays des clowns, il se prépare un super spectacle", ironise-t-il à propos de l'alliance de gauche unissant le parti socialiste, le parti communiste, Europe Écologie les verts et la France insoumise.

"Ce n'est pas moral"

"Avec les fichés S, c'est vraiment le grand festival. À vrai dire, il est hors de question que je vote contre-nature", assure-t-il au micro d'Europe 1. L'incompréhension règne également du côté de Marc et Denise, qui mettent en cause l'organisation précipitée de ce scrutin. "C'est la grenade dégoupillée de Macron. C'est fait exprès, c'est tout et n'importe quoi", regrette Marc.

"Je trouve que ce n'est pas moral, ce n'est pas éthique, ça ne devrait pas être possible, même au niveau de la loi, de pouvoir être candidat alors qu'on est fiché S", estime pour sa part Denise. Résultat, un candidat soutenu par des élus socialistes locaux se présente face à Raphaël Arnaud. Une division qui agace André, électeur de gauche.

Concurrence locale

"Ce n'est pas malin, mais bon, on a l'habitude", s'agace-t-il. "Attendez, ils font partie quand même du nouveau Front Populaire. C'est terrible. Il y a beaucoup de gens qui profitent de ça pour essayer de casser l'unité", poursuit-il. Mais face au tollé, beaucoup de sympathisants de gauche. On imagine mal Raphaël Arnaud maintenir sa candidature jusqu'au bout.