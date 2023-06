Visite du président italien : la relation entre la France et l’Italie sur le chemin du rabibochage ?

La relation entre la France et l’Italie sur le chemin du rabibochage ? Emmanuel Macron reçoit ce mercredi à Paris le président italien Sergio Matarella. Les deux dirigeants doivent visiter à la mi-journée l’exposition "Naples à Paris" qui est inauguré au Louvre, avant de déjeuner ensemble. La venue de Sergio Matarella a notamment pour but de préparer une autre venue : celle de la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni.

Une remarque de Gérald Darmanin qui agace

Officiellement cette réception se fait au nom des "liens exceptionnels" qui unissent la France et l’Italie, mais la réalité est bien plus terre à terre. La relation franco-italienne vit une mauvaise passe et Gérald Darmanin n’y est pas pour rien. En mai dernier, le ministre de l’Intérieur avait déclaré que la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni était "incapable de régler les problèmes migratoires". Ce qui avait particulièrement agacé, voir énervé, Rome.

Le Président italien devrait donc jouer de sa diplomatie pour tenter d’arrondir les angles avec Paris, même si l’entourage d’Emmanuel Macron fait comme si de rien n’était. "Tout va bien" assure un conseiller. "Il n’y a jamais eu aucun problème entre le Président et Giorgia Meloni. Les dissensions n’étaient pas à leurs niveaux." Reste que la cheffe du gouvernement italien n’est encore jamais venue à l’Élysée depuis son accession au pouvoir en octobre dernier. "Elle viendra" assure un proche d’Emmanuel Macron, sans toutefois se risquer à donner une date, ni même une période.