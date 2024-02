Visite de Macron, écologie, réponses à la crise... Échanges francs entre Gabriel Attal et des agriculteurs

Pas de scènes de violences et des discussions franches avec des acteurs du secteur. Gabriel Attal a de nouveau déambulé ce mardi dans les allées, très chargées, du Salon de l'Agriculture. Le Premier ministre n'a pas manqué de placer le Rassemblement national dans son viseur. Il accuse ainsi Marine Le Pen et Jordan Bardella d'être les "passagers clandestins" de la crise agricole et d'avoir instrumentalisé les syndicats pour perturber la visite d'Emmanuel Macron samedi.

Le chef du gouvernement a été interpellé sur ce sujet, dans la matinée, par Karine Duc, coprésidente de la Coordination rurale dans le Lot-et-Garonne. "Manifestement, samedi, des personnes étaient venues pour bordéliser et ça, ce n'est pas possible", lui a indiqué Gabriel Attal. "C'était la colère des agriculteurs parce que ça fait un mois qu'on attend des réponses", lui a répondu l'agricultrice.

"Non, on ne laisse pas tomber l'écologie"

Un échange très franc qui s'est poursuivi. "Il y a eu des choses concrètes. Que sommes-nous en train de faire là ? Vous exprimez la colère des agriculteurs, je vous réponds au nom du gouvernement. Et nous arrivons à le faire sans nous retrouver avec des scènes qui ne sont bonnes pour personne", a ajouté le Premier ministre.

Répondre à la colère, c'est aussi répondre, parfois, à certains agriculteurs sur des questions liées à la transition écologique. "Est-ce qu'on laisse tomber l'écologie", demande un agriculteur à Gabriel Attal. "Non, on ne laisse pas tomber l'écologie", répond, du tac au tac, ce dernier. Et d'ajouter : "Le glyphosate, on a baissé de 30%. Cette année, on a mis 250 millions d'euros pour trouver des alternatives".

Gabriel Attal, qui participe à son premier Salon, a bien l'intention d'occuper au maximum le terrain. Il devrait y rester au moins jusqu'à 19h et envisage même de sécher la séance de questions au gouvernement, à laquelle il devait en principe participer cet après-midi à l'Assemblée.