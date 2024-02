Après la visite chaotique d'Emmanuel Macron samedi, lors de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, le Premier ministre se rend à son tour ce mardi dans les allées de la plus grande ferme de France. Gabriel Attal arrivera dès l’aube pour la traite des vaches. Après un détour d’une heure par l’assemblée dans l’après-midi pour répondre aux questions au gouvernement, il reviendra au salon et y restera probablement jusqu’à tard dans la soirée.

Le Premier ministre devrait en profiter pour pilonner le Rassemblement National, dont le président, Jordan Bardella, a passé deux jours aux côtés des agriculteurs du salon. Le chef du gouvernement tentera également de faire oublier la séquence chaotique de la venue d’Emmanuel Macron.

Gabriel Attal, un novice en agriculture il y a encore deux mois

Un ministre confie s’attendre à quelques moments chauds mais à ses yeux la visite de Gabriel Attal devrait être moins musclée que celle du Président. "On peut voir ça comme une revanche pour le chef du gouvernement alors qu’EM avait critiqué en privé sa manière de négocier avec la FNSEA", juge un cadre de la majorité.

Depuis sa nomination, Gabriel Attal est à la manœuvre pour tenter de désamorcer la crise. Novice en matière d’agriculture, en arrivant à Matignon il y a moins de deux mois, il connait désormais parfaitement les revendications des exploitants et les problématiques du secteur. Et pour cause, souligne un de ses proches, le Premier ministre a multiplié les déplacements et passé près de quarante heures en réunion avec des acteurs du monde agricole.