Salon de l'agriculture : dans les pas de Jordan Bardella, acclamé dès son arrivée ce week-end

Deux jours et deux ambiances au Salon de l’agriculture. Après les huées et les cris de ce samedi contre le président de la République Emmanuel Macron pour l’inauguration du Salon, Jordan Bardella quant à lui a pu déambuler tout sourire et sans heurt dans les allées à la rencontre des agriculteurs.

"Bonjour ça va?", une énième photo, un énième selfie. Dès son arrivée vers 10h, Jordan Bardella est acclamé et applaudi. Très à l’aise et le sourire aux lèvres, le président du RN déambule dans les allées, enchaîne les photos et écoute les revendications. "Pour nous aider à sortir du carcan de l’Europe, pour l’agriculture", interpelle une visiteuse. "Il n’y a que vous qui puissiez nous sortir de là… Faites quelque chose pour nous !", scande un homme auprès de l'élu du Rassemblement national.

Une présence "rassurante" pour certains

Dans la foule, visiteurs et représentants du monde agricole s’exclament avec enthousiasme à son passage : "J’ai attendu une heure pour Jordan", affirme une femme. "Il est proche du monde agricole aussi, il se déplace sur le terrain", félicite un agriculteur. "Aujourd’hui il vient, il est là, il est fort et il nous rassure", rétorque à son tour une autre femme, avant d'ajouter qu'elle "pense qu’il fera des choses concrètes, que ce sera lui le futur président".

Toute la journée, Jordan Bardella s'est prêté au jeu des dégustations de spécialités régionales. Entre deux stands, la tête de liste RN aux élections européennes, a rappelé la part de responsabilité d’Emmanuel Macron dans la crise agricole : "J’appelle vraiment les Français, compte tenu de l’urgence de la situation du pays, à ce que la vague du RN soit la plus forte possible lors des élections européennes et à ce que les Français puissent s’exprimer dans les urnes". Le président du RN est attendu une nouvelle fois au Salon de l’agriculture ce mardi 27 février.