Vers un remaniement ? À Matignon, les départs de conseillers d'Élisabeth Borne se multiplient

C'est peut-être un nouveau signe qu'un remaniement se profile. Au gouvernement, on observe ces derniers jours une vague de départs de conseillers ministériels. Les 100 jours fixés par Emmanuel Macron pour relancer et pacifier le pays s'achèvent dans trois semaines. De quoi agiter les cabinets ministériels, et notamment Matignon, où Élisabeth Borne s'apprête à voir partir beaucoup de proches.

Un seul haut fonctionnaire a accepté de rejoindre Elisabeth Borne

Si la première ministre n'est toujours pas fixée sur son sort, plusieurs membres de son entourage préfèrent prendre les devants et quitter le navire. Le directeur de cabinet d'Élisabeth Borne, Aurélien Rousseau, va faire ses cartons le 1er juillet pour rejoindre la Caisse des dépôts. Un départ qui aurait pu permettre à Étienne Champion, directeur adjoint du cabinet, de prendre du galon. Mais celui-ci a refusé, lui aussi faisant part de son souhait de quitter Matignon.

Élisabeth Borne n'a donc d'autre choix que de trouver de nouveaux collaborateurs. Mais plusieurs hauts fonctionnaires ont déjà refusé. Selon les informations d'Europe 1, un seul a accepté : Jack Azoulay, ancien directeur de cabinet de Barbara Pompili et de François de Rugy au ministère de la Transition écologique. Il prendrait, en cas de maintien d'Élisabeth Borne à Matignon, la direction de son cabinet.

Reste que la liste des partants ne cesse de s'allonger. Deux conseillers sont partis ces derniers jours et trois autres devraient suivre dans les prochaines semaines. "Et c'est loin d'être terminé", projette un cadre de la majorité, suspendu à l'annonce d'un remaniement.